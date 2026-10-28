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Джима "відмовилася" від збірної України

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
735
Джима "відмовилася" від збірної України
Наша титулована біатлоністка не поїде на втягувальний збір із національною командою

Олімпійська чемпіонка Юлія Джима не вирушила разом із жіночою збірною України з біатлону на підготовчий збір у фінський Вуокатті. За інформацією Biathlonnews, 36-річна киянка продовжує тренуватися за індивідуальною програмою у словенській Поклюці та австрійському Обертилліаху, а тренерський штаб основної команди поки не розраховує на неї на перших етапах Кубку світу.

Джима ''відмовилася'' від збірної України

Юлія Джима. Джерело: Biathlon.com.ua/Дмитро Євенко

У середу, 28 жовтня, жіноча збірна України вирушила до Фінляндії, де спортсменки проведуть підготовчий збір і контрольні гонки перед початком міжнародного сезону. У складі команди перебувають 11 біатлоністок.

У Вуокатті тренуються Христина Дмитренко, Олена Городна, Ксенія Приходько, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Лілія Стебліна, Тетяна Тарасюк, Дарина Чалик, Ірина Шевченко, Валерія Шейгас і Вікторія Хвостенко.

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Джима ''відмовилася'' від збірної України

Олександра Меркушина. Джерело: Instagram@ Олександра Меркушина

Тренерський штаб представлений Оксаною Хвостенко, Олегом Меркушиним, Ігорем Ярмошем, Вілле Маунуксела та Романом Лейбюком. До складу обслуговчого персоналу увійшли лікар Костянтин Панчковський, масажист Михайло Гуменяк і сервісмени Олександр Атрощенко та Іван Білосюк.

Джима ''відмовилася'' від збірної України

Оксана Хвостенко

Після контрольних гонок у Фінляндії тренери визначать склади на перші міжнародні старти сезону. П’ять біатлоністок вирушать на перший етап Кубка світу, ще шість виступлять на стартовому етапі Кубка IBU у шведському Ідре.

Джима ''відмовилася'' від збірної України

Вікторія Хвостенко. Джерело: https://www.instagram.com/viktoriaaa.kh_/

Юлія Джима, олімпійська чемпіонка й одна з найдосвідченіших українських біатлоністок, поки не входить до цих планів. За даними Biathlonnews, тренерський штаб основної збірної не розраховує на спортсменку на перших етапах Кубка світу.

Крім того, поки невідомо, чи виступить Джима на міжнародних змаганнях до кінця 2026 року. Водночас біатлоністка продовжує підготовку за індивідуальним планом, а в наведеній інформації немає офіційної заяви про завершення кар’єри або відмову від виступів за збірну.

Джима ''відмовилася'' від збірної України

Ірина Шевченко. Джерело: Instagram@Ірина Шевченко

Інші спортсменки, Аліна Хміль і Поліна Пуцко, разом із Дмитром Івасенком із 9 листопада тренуватимуться в Сянках. Після цього вони приєднаються до юніорської команди, яка готуватиметься в Австрії.

Як повідомляв OBOZ.UA, 24 жовтня Федерація біатлону України представила форму національної збірної на сезон 2026/2027. У дизайні використано синій і білий кольори, золотисті акценти та український орнамент.

Джима ''відмовилася'' від збірної України

Нова форма збірної України з біатлону. Джерело: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

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