Поєдинок британських боксерів Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа розпочнеться в ніч на 12 грудня 2026 року о 03:30 за київським часом. Вихід учасників на ринг запланований на пів години раніше, о 03:00. Завершення зустрічі очікується близько 02:30.

Відео дня

Місцем проведення зустрічі стане стадіон Principality Stadium у Кардіффі (Уельс). На кону буде титул суперчемпіона світу в надважкій вазі за версією WBA.

Час початку головного бою офіційно погодив міський муніципалітет Кардіффа. На засіданні в середу, 25 листопада, спеціальний ліцензійний комітет схвалив проведення заходу в нічний час і дозволив продовжити роботу арени до 03:30 за місцевим часом.

Необхідність такого графіка пов’язана з телевізійною аудиторією у США. Трансляцію організує Netflix, тому початок поєдинку перенесли на пізніший час, зручний для американських глядачів. Перший гонг пролунає о 20:30 11 грудня за східним часом США.

Згідно із затвердженим розкладом, боксери вийдуть на ринг о 01:00 12 грудня за британським часом, а бій розпочнеться о 01:30. Завершення зустрічі очікується близько 02:30.

РЕКЛАМА

Рішення ради передбачало додаткові заходи безпеки. На стадіоні місткістю 77 тисяч глядачів збільшать кількість працівників служби порядку та поліції, а також організують додаткові автобусні й залізничні рейси. Продаж алкоголю в громадських барах на території арени має припинитися о 01:00, тоді як у VIP-зонах його дозволили продовжити до 03:00.

Головні історії дня

Противники пізнього проведення заходу висловлювали побоювання через шум і можливі незручності для жителів сусідніх районів. Однак заявка організаторів отримала офіційне схвалення.

У співголовному поєдинку вечора зустрінуться колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер і конголезький супертяж Мартін Баколе. Останній замінив австралійця Джея Опетаю, який відмовився від участі через травму руки.

РЕКЛАМА

Баколе має в професійному боксі 22 перемоги, дві поразки й одну нічию. Вайлдер підходить до зустрічі з рекордом у 45 перемог, чотири поразки й одну нічию.

Повний розклад попередніх боїв організатори поки не представили. Додаткові поєдинки карду оголосять пізніше.