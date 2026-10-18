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Дюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
Дюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. Відео
Поєдинок проти Вордлі відбувся на O2 Arena в Лондоні

Британський боксер Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) достроково завершив поєдинок зі своїм співвітчизником Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО), який напередодні на зважуванні показав рекордну вагу за кар’єру (113 кг). Чемпіон зберіг титул WBO у надважкій вазі, який раніше належав Олександру Усику.

Дюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. Відео

Даніель Дюбуа (ліворуч) переміг Фабіо Вордлі

Реванш відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня на арені O2 Arena в Лондоні. Для Дюбуа це був перший захист чемпіонського пояса після перемоги над Вордлі в травні 2026 року.

Уже в першому раунді Дюбуа завдав точного удару правою рукою і відправив Вордлі на підлогу.

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Претендент підвівся, однак британець продовжив атакувати і до кінця раунду кілька разів серйозно похитнув суперника.

Дюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. Відео

Даніель Дюбуа потряс Вордлі

У другому раунді Дюбуа зберіг високий темп і продовжив наносити удари. Вордлі пропустив серію атак і перестав ефективно захищатися.

Дюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. Відео

Даніель Дюбуа побив суперника

Тренер претендента Бен Девісон кинув рушник, після чого рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Дюбуа технічним нокаутом.

Згідно з наведеною статистикою порталу Compubox, за неповні два раунди Вордлі завдав усього чотири влучні удари.

Дюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. Відео

Статистика ударів. Джерело: Compubox

Для 29-річного Дюбуа ця перемога стала 24-ю в професійній кар'єрі. На його рахунку також три поразки, причому 23 з виграних поєдинків він завершив нокаутом. 31-річний Вордлі зазнав другої поразки на професійному рингу.

Дюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. Відео

Даніель Дюбуа

"Настав мій час, моя ера. Сьогодні мені просто потрібно було вийти на ринг і показати, що я налаштований дуже серйозно", – заявив Даніель в інтерв’ю Sky Sports.

Також після поєдинку Дюбуа вступив у дуель поглядів із хорватом Філіпом Хрговичем, який володіє титулом IBF.

У першій зустрічі, що відбулася влітку 2024 року, Дюбуа переміг Хрговича технічним нокаутом.

Дюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. Відео

Поєдинок у Саудівській Аравії завершився достроково

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