Дитячі помилки дорослої збірної. Як Україна сама відкрила коридор для поразки від Північної Ірландії: тактичний огляд матчу

У надскладному матчі п’ятого туру Ліги націй футбольна збірна України програла Північній Ірландії. Попри доволі бойовий та значно кращий матч, аніж у жовтні, ми знову припустилися базових помилок і дозволили їм забити єдиний гол, якого вистачило для історичної перемоги зелених. Та чому це повторюється і що за проблема тепер буде проти Грузії? Розповідає OBOZ.UA.

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Перший тайм. Жовтнева гра ніби не завершувалася

Стартові 15 хвилин запам’яталися пошуковим тиском від України. Команда почала шукати підступи до чужих воріт, особливо правим флангом через Кащука. В очі кидався й експеримент від Мальдери, адже проблемна позиція лівого захисника була нарешті закрита профільно, повернувся Миколенко. Тоді як праворуч, на не менш болючу позицію оборонця, вийшов Забарний. Від Північної Ірландії були кілька випадів, але до загрози, як місяць тому, вони не призвели. Зелені особливо не вмикалися на наші провокативні намагання, а їх голкіпер взагалі пародіював Ноєра, виходячи аж до центрального кола в пошуках передачі, іноді навіть вище за останнього захисника.

Примітно, що суперника намагалися вовтузитися в центрі поля, щоб запобігти швидким соло-прориванням Прайса чи Девенні. Поки відбувалася ця затримка, назад мали повернутися більшість футболістів – такий собі дзеркальний футбол від того, як зазвичай грають господарі. Жовто-сині на початках контролювали темп і нав’язували саме свій футбол, та впиралася в дуже щільні 5-4-1. Насиченість такої побудови не давала жодної можливості відправити м’яч на форвардів, а пасів назад було більше, ніж уперед. За першу половину тайму Яремчук і Сікан зробили лише 12 дотиків на двох.

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23 хвилини знадобилося Північній Ірландії, щоб зрозуміти що до чого. Схема з жовтня повторювалася: зелені розібралися у наших ключових векторах та увімкнули власні. Прорив через лівий фланг, удар Прайса, на який Трубін полетів правильно, але був відіграний через рикошет – Донлі забив у порожні. Лише випадковий офсайд позбавив суперника раптової переваги. Вже через мить наш голкіпер здійснив фантастичний подвійний сейв за 2 секунди, коли його ледь не пробили двома ударами з кількох метрів! Українці знали, що Угорщина виграла свій матч проти Грузії, одночасно полегшивши та ускладнивши для нас задачу в таблиці. І за нічийного рахунку, який вже міг бути розгромним, жовто-сині нарешті перейшли в активний тиск.

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Спочатку атака імені Сікана з Кащуком могла завершуватися голом – але і наш футболіст пробив у голкіпера, і чужий воротар обрав якісну позицію. Потім підключили лівий фланг Миколенка, який відомий своїми вмиканнями аж до чужих воріт, хоча від нього була тільки одна така спроба на весь тайм, ось ця. Більше акцентували праворуч, звідки і Яремчук спробував прострілити. Україна грала одночасно впевнено та нервово.

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Північна Ірландія продовжувала виглядати так, ніби минулий матч не завершився. Така ж агресивна активність, ніби рахунок 0:5 не на їх користь і треба терміново забивати. Підопічні О’Ніла тиснули на наших футболістів височезним пресингом і неабиякою сміливістю. Їх моменти виникали на обрізках і після методичної однакової роботи на залякування. Попри 60% володіння, жовто-сині виглядали другим номером. Те, що тайм завершився внічию – велика вдача.

Другий тайм. Дитячі помилки дорослої збірної

Гра відчутно розкрилася по перерві, тільки не в наш бік. Все спиралося на короткі паси та швидкі передачі, які перерізали – і ситуація повторювалася, тільки в інший бік. На 54-й хвилині Гелбрейт змарнував золотий момент: за 5 секунд він міг пробивати щонайменше тричі, але завдяки Забарному постійно зміщувався й удар вийшов лише від Прайса, дуже слабкий. Так, по перерві Ілля повернувся на свою рідну позицію, де відігравав третього центрального, а Кащук мав стримувати фланг.

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Північна Ірландія тримала ініціативу, змусивши Україну грати не тільки другим номером, а й у постійному режимі гонитви, що втомлювало наших гравців і розряджало перед потенційними контратаками. Господарі не мали вдосталь кутових, тому намагалися імітувати їх постійними навісами із бровки. Їх захист був потужним демотиватором, адже постійно спрацьовував фактор підстраховки; оборонці трималися на центральній лінії, а часом і вище. Навіть під час провалу й виходу 3х3, коли Судаков знайшов Сікана перед штрафним і той бив майже у дотик, форварда встигли наздогнати та заблокувати двоє суперників!

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Із четвертої спроби у суперників усе вийшло. Це був кутовий, але без подачі. М’яч повільно і через 3 дотики котився до Девліна – він мав буквально рік, аби підготувати удар та вгатити у правий кут. Зону підбирання ніхто не закрив і навіть не намагався, а Трубін не бачив, куди летів той м’яч – всі були перед ним, а не перед воротами. Дитяча помилка, яку жоден із десяти польових не був здатний прочитати й виправити. 1:0.

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Після голу нам не допомогли навіть заміни на різні позиції. Україна знову отримала можливість диктувати гру, так само було і в жовтні, коли зелені мали гарну перевагу й могли грати від неї. Абсолютне лідерство за передачами було… в Матвієнка та Сарапія, адже центральні захисники були єдиними вільними для пасів футболістами й часто обігрувалися між собою.

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Що можна віднайти позитивного в учорашньому матчі? Певні висновки тренерський штаб зробив: якщо за минулий матч можна згадати хіба що влучання Пономаренка в стійку на 69 хвилині, то вчора команда показала набагато більше. Проблема в тому, що ці можливості були під контролем суперника в кожну мить. А там, де захист давав тріщину, вмикався голкіпер Чарльз, який відбив божевільний удар Сікана та зберіг ворота сухими вже на п’ятий матч у групі. У цій грі було шкода тільки Трубіна – він зробив усе, щоб тягнути свою команду. Натомість команда після офсайдного голу підсіла, а після реально відкритого рахунку просто вирішила розчинитися. До зламу таких щільних й активних команд ще багато роботи…

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1:0 – вирішальний матч проти Північної Ірландії завершується боляче. Українська збірна втрачає всі шанси на підйом до Дивізіону А. Тепер наша задача стає складнішою, адже майорить реальна можливість вилетіти в нижчу лігу. Попри те, що Грузія жодного разу за 5 матчів не забивала, єдиного голу в наші ворота в останньому турі може виявитися вдосталь для катастрофи. І тоді Мальдеру та його підопічних вже ніщо не врятує від народного гніву.