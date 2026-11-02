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"Динамо" в меншості виграло матч УПЛ з історичним рекордом Ярмоленка. Відео

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
360
"Динамо" в меншості виграло матч УПЛ з історичним рекордом Ярмоленка. Відео
"Динамо" обіграло "Кривбас" з вилученням Ярмоленка

Київське "Динамо" здобуло перемогу в матчі 11-го туру Прем’єр-ліги з "Кривбасом", який увійшов в історію національної футбольної першості. "Біло-сині" обіграли суперника на виїзді з рахунком 2:0, а атакувальний вінгер команди Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром турніру, забивши 125-й гол у змаганні.

Столична команда провела свій третій поєдинок під керівництвом тренера Мацея Кендзерека і виглядала явним фаворитом. Початкові хвилини гри склалися непогано для господарів, які зуміли створити кілька гострих моментів біля воріт "Динамо".

''Динамо'' в меншості виграло матч УПЛ з історичним рекордом Ярмоленка. Відео

"Динамо" обіграло "Кривбас". Джерело: УПЛ

''Динамо'' в меншості виграло матч УПЛ з історичним рекордом Ярмоленка. Відео

Ярмоленко переписав історію УПЛ. Джерело: ФК "Динамо" Київ

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Однак на 18-й хвилині форвард киян Матвій Пономаренко замкнув навіс із правого флангу від Ярмоленка. Цікаво, що спочатку арбітри зафіксували офсайд, однак після перегляду відеоповтору змінили своє рішення.

А просто перед перервою в матчі стався історичний епізод: Ярмоленко реалізував пенальті й став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України, побивши досягнення іншої легенди "Динамо" Максима Шацьких.

''Динамо'' в меншості виграло матч УПЛ з історичним рекордом Ярмоленка. Відео

Ярмоленко отримав червону картку в матчі з "Кривбасом". Джерело: скриншот відео УПЛ ТВ

Цікаво, що вже за п’ять хвилин після цього вінгер киян отримав пряму червону картку й залишив команду в меншості на всю другу половину матчу.

Попри чисельну перевагу, "Кривбас" не зміг скористатися ситуацією. Кияни намагалися ловити господарів на контратаках. Зрештою рахунок на табло так і не змінився, а "Динамо" здобуло чергові три очки в турнірну таблицю.

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