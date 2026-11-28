Кияни зазнали домашньої поразки від одеського "Чорноморця" в матчі 14-го туру чемпіонату України. Зустріч на стадіоні імені Валерія Лобановського завершилася з рахунком 0:2, причому обидва м’ячі гості забили в останні хвилини основного та компенсованого часу.

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У першому таймі "Динамо" мало помітну перевагу й частіше загрожувало воротам суперника. Однак реалізувати свої моменти господарям не вдалося. Зокрема, відзначитися могли Володимир Бражко та П’єр Мунгенге, але їхні спроби не завершилися голами.

Упродовж зустрічі гру двічі переривали через повітряні тривоги. Після відновлення матчу кияни продовжили атакувати, але оборона одеситів давала раду тиску.

Розв’язка настала наприкінці матчу. На 88-й хвилині після розіграшу кутового захисник "Чорноморця" Мар’ян Фарина відправив м’яч у ворота господарів і відкрив рахунок.

У компенсований час Даніїл Алефіренко втік у контратаку, вийшов сам на сам із голкіпером і на 90+2-й хвилині встановив остаточний рахунок.

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Головний тренер одеситів Роман Григорчук після матчу назвав перемогу "футбольним щастям". За його словами, команда виконала тактичний план на дев’ять із десяти балів і зуміла обмежити сильні сторони киян.

Поразка залишила "Динамо" на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ. В активі київського клубу 26 очок, відставання від лідируючого "Шахтаря" становить чотири бали.

"Чорноморець" завдяки перемозі набрав 12 очок і посідає 12-ту позицію.

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Крім того, перервалася тривала гольова серія "Динамо" у протистоянні з одеським клубом. Кияни вперше за 31 очний матч не змогли забити "Чорноморцю". До цієї зустрічі столична команда відзначалася в 30 іграх поспіль.