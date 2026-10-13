Двома м'ячами. У Китаї забитий ''найнеймовірніший гол в історії футболу''. Відео

У матчі другого китайського дивізіону між "Шеньсі Юнайтед" і "Фошань Наньші" два футбольні м'ячі практично одночасно опинилися в одних воротах. Відео незвичайного епізоду з’явилося в китайській соціальній мережі Weibo, де користувачі назвали його найнеймовірнішим голом в історії футболу.

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Кумедний випадок стався 11 жовтня в матчі 26-го туру Першої ліги Китаю. Зустріч відбувалася на полі "Шеньсі Юнайтед" і завершилася перемогою господарів з рахунком 5:1.

На початку другого тайму, коли "Шеньсі Юнайтед" вів у рахунку 2:0, на полі одночасно перебували два м’ячі. Під час атаки господарів нападник "Фошань Наньші" Маме Ендіайє помітив сторонній м'яч і вдарив по ньому у напрямку власних воріт.

У цей же час гравці "Шеньсі Юнайтед" продовжили атаку основним м'ячем. Воротар відбив перший удар, однак суперник добив м'яч у сітку. Практично одночасно туди ж закотився другий м'яч, який раніше відправив у бік воріт Ендіайє.

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Таким чином, в одному епізоді обидва м'ячі опинилися в одних воротах. Однак суддя не зарахував гол і показав Ендіайє жовту картку за неспортивну поведінку.

Незважаючи на скасований гол, "Шеньсі Юнайтед" здобув розгромну перемогу з рахунком 5:1. Нападник господарів Астріт Сельмані забив чотири голи в цій зустрічі.

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