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Двома м'ячами. У Китаї забитий "найнеймовірніший гол в історії футболу". Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 2,3 т.
Двома м'ячами. У Китаї забитий "найнеймовірніший гол в історії футболу". Відео
Матч відбувався на полі "Шеньсі Юнайтед" і завершився перемогою господарів з рахунком 5:1

У матчі другого китайського дивізіону між "Шеньсі Юнайтед" і "Фошань Наньші" два футбольні м'ячі практично одночасно опинилися в одних воротах. Відео незвичайного епізоду з’явилося в китайській соціальній мережі Weibo, де користувачі назвали його найнеймовірнішим голом в історії футболу.

Двома м'ячами. У Китаї забитий ''найнеймовірніший гол в історії футболу''. Відео

Два голи в одній атаці. Джерело: Кадр із відео

Кумедний випадок стався 11 жовтня в матчі 26-го туру Першої ліги Китаю. Зустріч відбувалася на полі "Шеньсі Юнайтед" і завершилася перемогою господарів з рахунком 5:1.

На початку другого тайму, коли "Шеньсі Юнайтед" вів у рахунку 2:0, на полі одночасно перебували два м’ячі. Під час атаки господарів нападник "Фошань Наньші" Маме Ендіайє помітив сторонній м'яч і вдарив по ньому у напрямку власних воріт.

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Двома м'ячами. У Китаї забитий ''найнеймовірніший гол в історії футболу''. Відео

Два м’ячі опинилися у воротах. Джерело: Кадр із відео

У цей же час гравці "Шеньсі Юнайтед" продовжили атаку основним м'ячем. Воротар відбив перший удар, однак суперник добив м'яч у сітку. Практично одночасно туди ж закотився другий м'яч, який раніше відправив у бік воріт Ендіайє.

Таким чином, в одному епізоді обидва м'ячі опинилися в одних воротах. Однак суддя не зарахував гол і показав Ендіайє жовту картку за неспортивну поведінку.

Незважаючи на скасований гол, "Шеньсі Юнайтед" здобув розгромну перемогу з рахунком 5:1. Нападник господарів Астріт Сельмані забив чотири голи в цій зустрічі.

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