Двох українських тренерів повернуть, щоб ''рятувати'' київське ''Динамо'' – медіа

Олег Гусєв і Сергій Федоров можуть повернутися до роботи в тренерському штабі київського "Динамо" після кадрових змін у клубі. Керівництво розглядає можливість залучення обох фахівців до роботи з основною командою або молодіжним складом, однак другий варіант наразі видається більш імовірним, повідомляє профільний канал "Динамо Київ Inside".

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Зміни у тренерському штабі почалися після поразки "Динамо" від "Полісся" з рахунком 1:3 у матчі чемпіонату України. За підсумками зустрічі клуб звільнив головного тренера Ігоря Костюка, а виконуючим обов’язки наставника першої команди призначив польського фахівця Мацея Кендзьорека.

Разом із відходом Костюка очікується часткове оновлення тренерського штабу. У клубі розглядають можливість посилити як першу команду, так і молодіжний напрямок. При цьому повернення Гусєва та Федорова до складу U-21 вважається найімовірнішим сценарієм.

Обидва фахівці вже працювали разом із молодіжним складом "Динамо". З 2018 року вони входили до тренерського штабу Юрія Мороза, який керував командою U-21. Тому повернення до роботи з молодими футболістами не стане для них новим етапом у кар’єрі.

Чим займалися Гусєв і Федоров

Олег Гусєв раніше входив до тренерського штабу першої команди "Динамо". Він працював асистентом головного тренера за часів Мірчі Луческу та Олександра Шовковського.

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Після відходу Шовковського Гусєв відійшов від безпосередньої роботи з командою. Президент клубу Ігор Суркіс залишив його у структурі "Динамо", призначивши радником. На цій посаді фахівець займався переглядом футболістів і відвідував тренувальні збори.

Сергій Федоров також має багаторічний досвід роботи в київському клубі. У різні роки він входив до тренерських штабів Олега Блохіна та Сергія Реброва, а також працював з молодіжними командами. Одним із напрямків його діяльності була підготовка захисників.

Головні історії дня

Після відходу зі штабу Олександра Шовковського Федоров перестав працювати з першою командою. Зараз його кандидатуру, як і Гусєва, розглядають для повернення до тренерської діяльності в оновленій структурі клубу.