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Двох українських тренерів повернуть, щоб "рятувати" київське "Динамо" – медіа

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
2,8 т.
Двох українських тренерів повернуть, щоб "рятувати" київське "Динамо" – медіа
Фахівці вже працюють у структурі клубу

Олег Гусєв і Сергій Федоров можуть повернутися до роботи в тренерському штабі київського "Динамо" після кадрових змін у клубі. Керівництво розглядає можливість залучення обох фахівців до роботи з основною командою або молодіжним складом, однак другий варіант наразі видається більш імовірним, повідомляє профільний канал "Динамо Київ Inside".

Зміни у тренерському штабі почалися після поразки "Динамо" від "Полісся" з рахунком 1:3 у матчі чемпіонату України. За підсумками зустрічі клуб звільнив головного тренера Ігоря Костюка, а виконуючим обов’язки наставника першої команди призначив польського фахівця Мацея Кендзьорека.

Двох українських тренерів повернуть, щоб ''рятувати'' київське ''Динамо'' – медіа

Ігор Костюк залишає столичний клуб. Джерело: "Динамо" Київ від Шурика

Разом із відходом Костюка очікується часткове оновлення тренерського штабу. У клубі розглядають можливість посилити як першу команду, так і молодіжний напрямок. При цьому повернення Гусєва та Федорова до складу U-21 вважається найімовірнішим сценарієм.

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Обидва фахівці вже працювали разом із молодіжним складом "Динамо". З 2018 року вони входили до тренерського штабу Юрія Мороза, який керував командою U-21. Тому повернення до роботи з молодими футболістами не стане для них новим етапом у кар’єрі.

Двох українських тренерів повернуть, щоб ''рятувати'' київське ''Динамо'' – медіа

Гусєв і Федоров можуть увійти до тренерського штабу. Джерело: "Динамо Київ Inside"

Чим займалися Гусєв і Федоров

Олег Гусєв раніше входив до тренерського штабу першої команди "Динамо". Він працював асистентом головного тренера за часів Мірчі Луческу та Олександра Шовковського.

Після відходу Шовковського Гусєв відійшов від безпосередньої роботи з командою. Президент клубу Ігор Суркіс залишив його у структурі "Динамо", призначивши радником. На цій посаді фахівець займався переглядом футболістів і відвідував тренувальні збори.

Двох українських тренерів повернуть, щоб ''рятувати'' київське ''Динамо'' – медіа

Олег Гусєв. Джерело: ФК "Динамо"

Сергій Федоров також має багаторічний досвід роботи в київському клубі. У різні роки він входив до тренерських штабів Олега Блохіна та Сергія Реброва, а також працював з молодіжними командами. Одним із напрямків його діяльності була підготовка захисників.

Після відходу зі штабу Олександра Шовковського Федоров перестав працювати з першою командою. Зараз його кандидатуру, як і Гусєва, розглядають для повернення до тренерської діяльності в оновленій структурі клубу.

Двох українських тренерів повернуть, щоб ''рятувати'' київське ''Динамо'' – медіа

Сергій Федоров. Джерело: ФК "Динамо"

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