Двох українських біатлоністок відсторонили від першої в сезоні гонки Кубку IBU. Фотофакт
Біатлоністок збірної України Валерію Шейгас та Ірину Шевченко не допустили до першої гонки сезону Кубку IBU. Наших співвітчизниць дискваліфікували ще до виходу на старт змагань, дебютний етап яких в ці дні приймає шведський Ідре-Ф’єль.
Українських спортсменок покарали згідно з параграфом А пункту 11.3.4 офіційних правил проведення турніру. Дисциплінарні санкції застосовують до учасників Кубка IBU, якщо вони порушили вимоги до допуску, вийшли на трасу в екіпіруванні або з інвентарем, забороненими правилами, чи з неправильним стартовим номером, або були помічені в порушеннях під час розминки перед стартом.
Точну причину дискваліфікації українок не називають. Після відсторонення Шейгас і Шевченко у спринтерській гонці взяли участь три українки – Ксенія Приходько, Лілія Стеблина та Дарина Чалик. Дівчата виступили невдало, не потрапивши навіть до топ-40.
Нагадаємо, напередодні чоловічою індивідуальною гонкою відкрився новий сезон Кубка світу з біатлону. Уже перший старт змагань приніс грандіозну сенсацію.
Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні нового сезону Міжнародний союз біатлоністів (ISU) відмовився повертати росіян до своїх турнірів.