Біатлоністок збірної України Валерію Шейгас та Ірину Шевченко не допустили до першої гонки сезону Кубку IBU. Наших співвітчизниць дискваліфікували ще до виходу на старт змагань, дебютний етап яких в ці дні приймає шведський Ідре-Ф’єль.

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Українських спортсменок покарали згідно з параграфом А пункту 11.3.4 офіційних правил проведення турніру. Дисциплінарні санкції застосовують до учасників Кубка IBU, якщо вони порушили вимоги до допуску, вийшли на трасу в екіпіруванні або з інвентарем, забороненими правилами, чи з неправильним стартовим номером, або були помічені в порушеннях під час розминки перед стартом.

Точну причину дискваліфікації українок не називають. Після відсторонення Шейгас і Шевченко у спринтерській гонці взяли участь три українки – Ксенія Приходько, Лілія Стеблина та Дарина Чалик. Дівчата виступили невдало, не потрапивши навіть до топ-40.

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Нагадаємо, напередодні чоловічою індивідуальною гонкою відкрився новий сезон Кубка світу з біатлону. Уже перший старт змагань приніс грандіозну сенсацію.

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