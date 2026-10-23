''Дуже злякався. Досі трусить'': гравець ''Динамо'' описав моторошний момент матчу з ''Кудрівкою''. Відео

Захисник київського "Динамо" Владислав Дубінчак зізнався, що був шокований зіткненням із хавбеком "Кудрівки" Іваном Петряком під час матчу 10-го туру Української Прем’єр-ліги. Футболіст "біло-синіх" зазначив, що просто вимкнувся з гри після того, як суперника терміново повезли без свідомості зі стадіону каретою швидкої допомоги.

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Про це Дубінчак заявив в ефірі УПЛ ТБ, коментуючи моторошний момент. Гравець збірної України перепросив за епізод перед близькими Петряка, а також відчув полегшення, дізнавшись, що Іван прийшов до тями й навіть вимагав знову випустити його на поле стадіону "Динамо".

"Чесно, я дуже злякався. Перше, хочу вибачитись дуже перед сім'єю Івана, батьками. Тому що таке бачити для батьків, для дружини, для дітей – це дуже страшно. Я, напевно, після цього моменту трохи виключився з гри, тому що морально це трошки важко. Тому що мені дійсно стало страшно. Як я чув, з ним все добре, обов'язково після гри поїду до нього в лікарню, поспілкуюсь з ним, попрошу вибачення. Я не хотів, просто так вийшло. Мене аж досі трясе. Сподіваюся, ніхто не буде більше стикатися з такими моментами", – прокоментував Дубінчак.

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Нагадаємо, "Динамо" здобуло нервову перемогу над "Кудрівкою" у матчі, який став першим для нового тренера киян Мацея Кендзерека.

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