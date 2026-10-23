''Дуже злякався. Досі трусить'': гравець ''Динамо'' описав моторошний момент матчу з ''Кудрівкою''. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензинУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензин: до чого "готуються" АЗСПутін"Йди у відставку, старий вже": Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережіДональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото"Не нова Ялта": у Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном та згадали Україну"Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну": євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAM"Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну": євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAMВідключення світла в Києві на початку жовтня 2025 рокуТри доби без світла та води: скільки грошей потрібно українцям, щоб пережити блекаутЗеленський підписав деякі гучні законопроєкти писав законопроєкт про домашніх працівниківЗакони про податки "на OLX" і посилки з Temu підписав Зеленський: про які зміни важливо знатиІлюстративне зображення: готівкові купюри гривні та долариУкраїнців "готують" до нового курсу долара: чого очікувати від банківНепоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка "Вечорів на хуторі біля Диканьки" Федір СтригунНепоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка "Вечорів на хуторі біля Диканьки" Федір Стригун

"Дуже злякався. Досі трусить": гравець "Динамо" описав моторошний момент матчу з "Кудрівкою". Відео

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
762
"Дуже злякався. Досі трусить": гравець "Динамо" описав моторошний момент матчу з "Кудрівкою". Відео
Дубінчак висловився про зіткнення з Петряком

Захисник київського "Динамо" Владислав Дубінчак зізнався, що був шокований зіткненням із хавбеком "Кудрівки" Іваном Петряком під час матчу 10-го туру Української Прем’єр-ліги. Футболіст "біло-синіх" зазначив, що просто вимкнувся з гри після того, як суперника терміново повезли без свідомості зі стадіону каретою швидкої допомоги.

Про це Дубінчак заявив в ефірі УПЛ ТБ, коментуючи моторошний момент. Гравець збірної України перепросив за епізод перед близькими Петряка, а також відчув полегшення, дізнавшись, що Іван прийшов до тями й навіть вимагав знову випустити його на поле стадіону "Динамо".

''Дуже злякався. Досі трусить'': гравець ''Динамо'' описав моторошний момент матчу з ''Кудрівкою''. Відео

Владислав Дубінчак (праворуч). Джерело: ФК "Динамо" Київ

''Дуже злякався. Досі трусить'': гравець ''Динамо'' описав моторошний момент матчу з ''Кудрівкою''. Відео

Петряка несуть з поля. Джерело: скриншот відео

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
16,2 т.
Стали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса
16,2 т.
Стали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
10,5 т.
"Це просто смішно": легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим "конкурсом клоунів"
10,5 т.
"Це просто смішно": легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим "конкурсом клоунів"
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
2,8 т.
Ексчемпіон світу сказав, у чому різниця між Усиком та іншими супертяжами
2,8 т.
Ексчемпіон світу сказав, у чому різниця між Усиком та іншими супертяжами

"Чесно, я дуже злякався. Перше, хочу вибачитись дуже перед сім'єю Івана, батьками. Тому що таке бачити для батьків, для дружини, для дітей – це дуже страшно. Я, напевно, після цього моменту трохи виключився з гри, тому що морально це трошки важко. Тому що мені дійсно стало страшно. Як я чув, з ним все добре, обов'язково після гри поїду до нього в лікарню, поспілкуюсь з ним, попрошу вибачення. Я не хотів, просто так вийшло. Мене аж досі трясе. Сподіваюся, ніхто не буде більше стикатися з такими моментами", – прокоментував Дубінчак.

Нагадаємо, "Динамо" здобуло нервову перемогу над "Кудрівкою" у матчі, який став першим для нового тренера киян Мацея Кендзерека.

''Дуже злякався. Досі трусить'': гравець ''Динамо'' описав моторошний момент матчу з ''Кудрівкою''. Відео

Уболівальник із футболкою "Петряка". Джерело: ФК "Кудрівка"

Як повідомляв OBOZ.UA, київське "Динамо" оголосило, що тренерський штаб команди після відставки Ігоря Костюка очолили двоє іноземців.

Схожі теми
Прем'єр-ліга УкраїниФК Динамо КиївІван ПетрякІван Петряк
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!