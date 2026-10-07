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"Дуже боляче": стало відомо, що відбувалося в роздягальні збірної України після поразки від Угорщини

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 93
"Дуже боляче": стало відомо, що відбувалося в роздягальні збірної України після поразки від Угорщини
Сарапій поділився враженнями від старту Ліги націй

Захисник збірної України Едуард Сарапій зізнався, що він та його партнери були збентежені поразкою від Угорщини у четвертому турі Ліги націй. Футболіст житомирського "Полісся" підкреслив, що команда повністю віддалася грі на полі, а в роздягальні після фінального свистка панувала повна тиша.

Про це Сарапій заявив в ефірі каналу "Megogo Футбол Перший". 27-річний футболіст додав, що українську збірну важко звинуватити в байдужості та низькій самовіддачі, але це не скасовує невдалий старт підопічних тренера Андреа Мальдери в турнірі.

''Дуже боляче'': стало відомо, що відбувалося в роздягальні збірної України після поразки від Угорщини

Збірна України з футболу

''Дуже боляче'': стало відомо, що відбувалося в роздягальні збірної України після поразки від Угорщини

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй. Джерело: "Взбірна"

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"Після фінального свистка ми зайшли до роздягальні, і там панувала повна тиша. Хлопці залишили на полі всі сили, тому нам точно немає в чому себе дорікнути щодо самовіддачі. Звісно, дуже прикро знову програти, особливо за такого перебігу матчу. Але сьогодні кожен із нас виклався на максимум і зробив усе можливе для перемоги", – сказав Сарапій.

Зазначимо, що після поразки від угорців українці опустилися на третє місце у групі 2 дивізіону В Ліги націй. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у Белфасті проти лідерів із Північної Ірландії 14 листопада. Відомий тренер Мирон Маркевич після гри назвав найгіршим у складі команди Мальдеру.

''Дуже боляче'': стало відомо, що відбувалося в роздягальні збірної України після поразки від Угорщини

Едуард Сарапій. Джерело: УАФ

''Дуже боляче'': стало відомо, що відбувалося в роздягальні збірної України після поразки від Угорщини

Андреа Мальдера

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України після поразки від Угорщини в Лізі націй поступилася Росії у світовому рейтингу.

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