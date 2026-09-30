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Дружина Зінченка показала, з якими труднощами стикається під час купівлі продуктів в Україні. Фотофакт

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read1 хв
icon 781
Дружина Зінченка показала, з якими труднощами стикається під час купівлі продуктів в Україні. Фотофакт
Влада Седан опублікувала дві фотографії з супермаркету

Влада Зінченко поділилася в соцмережах кумедним епізодом із сімейного життя, пов’язаним із походом її чоловіка за покупками. Футболіст збірної України Олександр Зінченко зіткнувся з несподіваною проблемою в супермаркеті, намагаючись вибрати потрібну банку тунця серед десятків схожих варіантів.

Телеведуча та блогерка опублікувала в Threads скріншоти листування зі своїм чоловіком. На знімках видно, що гравець лондонського "Арсеналу" надіслав дружині фотографію полиці з консервами та попросив пояснити, який саме продукт потрібно взяти.

Дружина Зінченка показала, з якими труднощами стикається під час купівлі продуктів в Україні. Фотофакт

Влада показала листування з Олександром

Джерело: threads.com/@v.lada_sedan

"Їх тут 1000000000. Поясни мені, тупому", – написав футболіст, показавши широкий асортимент тунця Rio Mare на вітрині "Сільпо".

У відповідь Влада уточнила, що потрібен верхній варіант на полиці. Однак навіть після цього Олександр, судячи з листування, продовжував сумніватися у виборі. На наступному знімку він обвів передбачуване придбання колом, щоб переконатися, що знайшов саме той товар.

Дружина Зінченка показала, з якими труднощами стикається під час купівлі продуктів в Україні. Фотофакт

Зінченко не зміг вибрати тунця

Джерело: threads.com/@v.lada_sedan

Публікація швидко привернула увагу підписників. Багато користувачів впізнали в цій ситуації власний досвід сімейних покупок, коли велика кількість схожих упаковок у магазинах викликає питання навіть за наявності докладних інструкцій.

"Кожного разу, коли відправляю чоловіка за продуктами", – підписала Влада скріншоти листування з коханим.

Дружина Зінченка показала, з якими труднощами стикається під час купівлі продуктів в Україні. Фотофакт

Влада Седан опублікувала листування з чоловіком

Джерело: threads.com/@v.lada_sedan

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