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Драма в Луцьку та перемога "Дніпра": результати Суперліги GGBET 2 жовтня

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 288
Драма в Луцьку та перемога "Дніпра": результати Суперліги GGBET 2 жовтня
У Суперлізі відбулися чотири матчі

Новий розіграш баскетбольної Суперліги GGBET набирає обертів. У п’ятницю, 2 жовтня, відбулися одразу чотири матчі другого ігрового дня, у яких взяли участь фаворити турніру з Дніпра, Києва та Запоріжжя. Глядачі стали свідками видовищної боротьби на майданчиках.

Найбільш емоційною виявилася битва в Луцьку, де місцева "Волинь" лише у два очки переграла гостей із Харкова. Причому "Соколам" практично вдався камбек, проте господарі відстояли перевагу.

У свою чергу "Запоріжжя" у ефектному стилі не залишило шансів "Говерлі", здобувши 25-очкову перевагу в рахунку. З перемоги розпочав турнір і його чинний переможець "Дніпро". Підопічні Володимира Коваля ще в першій половині забезпечили собі комфортну перевагу в грі з БК "Хмельницький".

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Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

"Рівне-Dream-ОШВСМ" – "Київ-Баскет" – 70:79 (17:18, 11:22, 19:14, 23:25)

"Волинь" – "Харківські Соколи" – 88:86 (23:20, 18:22, 26:18, 21:26)

"Прикарпаття-Говерла" – "Запоріжжя" – 70:95 (13:21, 21:28, 14:24, 22:22)

БК "Хмельницький" – "Дніпро" – 67:83 (11:18, 21:23, 16:21, 19:21)

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