''Доречно звернутися...'' Зеленський привітав Шевченка з ювілеєм

Президент України Володимир Зеленський привітав Андрія Шевченка з 50-річчям. Він подякував колишньому капітану та головному тренеру збірної України за моменти радості та гордості, які національна команда продовжує дарувати українцям.

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У своєму зверненні Зеленський наголосив на особливому статусі Шевченка для країни. За словами президента, у день 50-річчя до людини, яка є національною легендою України, доречно звертатися офіційно: "Андрій Миколайович".

При цьому Зеленський підкреслив, що для нього Шевченко залишається насамперед людиною, яка багато років дарувала українцям позитивні емоції. Тому президент звернувся до нього просто: "Шево! З днем народження!".

Окремо Зеленський подякував Шевченку за емоції, які збірна України подарувала вболівальникам останніми днями.

"Дякую за все! Особливо за такі потрібні в ці важкі дні емоції: для всіх наших людей і всіх наших воїнів", – написав президент у соцмережах, додавши спільну фотографію.

На завершення привітання Зеленський побажав Шевченку нових перемог, успіхів національній збірній та Україні, а також миру для всіх українців.

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Головні досягнення Андрія Шевченка

Андрій Шевченко розпочав професійну кар’єру в київському "Динамо" і став одним із головних гравців команди Валерія Лобановського наприкінці 1990-х. У сезоні 1998/99 він допоміг киянам дійти до півфіналу Ліги чемпіонів, а у чвертьфіналі проти мадридського "Реала" забив обидва голи у матчі-відповіді. У листопаді 1998 року Шевченко також зробив хет-трик у матчі з "Барселоною", який завершився перемогою "Динамо" з рахунком 4:0.

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У 1999 році українець перейшов до "Мілана". У складі італійського клубу він виграв Лігу чемпіонів у сезоні 2002/03, реалізувавши переможний пенальті в серії після матчу з "Ювентусом", а в 2004 році отримав "Золотий м'яч". За "Мілан" Шевченко забив 173 голи у всіх турнірах.

Після переходу до "Челсі" нападник виграв Кубок Англії та Кубок англійської ліги. У 2009 році він повернувся до "Динамо", де завершив ігрову кар’єру у 2012 році.

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За збірну України Шевченко провів 111 матчів і забив 48 голів. Цей показник залишається національним рекордом. На чемпіонаті світу 2006 року він допоміг українській команді вперше в історії вийти до чвертьфіналу турніру.

У 2016 році Шевченко очолив збірну України. Під його керівництвом команда дійшла до чвертьфіналу Євро-2020.

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26 січня 2024 року Шевченка було обрано президентом Української асоціації футболу на чотирирічний термін.

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