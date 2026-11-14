Доля України в Лізі націй вирішується саме сьогодні. Чи зможе збірна здобути життєво важливі очки в матчі з Північною Ірландією

Сьогодні футбольна збірна України проведе головний матч Ліги націй – проти Північної Ірландії. Кожного разу ми це повторюємо як мантру, але для жовто-синіх прийшов час насправді показати, чи потрібна їм честь країни і чи гідні футболісти носити кольори національної команди. Особливо після того, як УЄФА оголосила про реформу турніру і наступний розіграш стане ще складнішим. Так, у нас іще лишається матч із Грузією, максимально викладатися треба саме в цій грі. Чому? Розповідає OBOZ.UA.

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Минулого разу було боляче

Минула зустріч стала бенефісом різних привозів, а тренерський штаб отримав злам плану вже в самому початку гри. Попри те, що вийшла ближча до основи збірна, задача лідерства не була виконана зовсім. Випадковий кутовий – і перемога північноірландців на стандарті. Ворота для них були ніби підсвічена ціль, а лівий фланг без Миколенка вдруге розіграли як променад, коли відзначився Прайс. То був третій офіційний матч Мальдери, коли ми бажали авторського малюнку. З того, що побачили – збірна показує себе з різними гравцями абсолютно інакше, але наразі не використовує найсильніші сторони індивідуалістів, які не показують себе спільним механізмом. Тоді Україна запам’яталася хіба що моментом Пономаренко аж на 69 хвилині, коли м’яч влучив у стійку. Жовто-сині знову боялися проявитися.

Північна Ірландія місяць тому не напрацювала на 3 голи, але використала всі свої нечисленні можливості максимально якісно. Вона багато зробила, щоб зламати наш настрій на гру, хоча кожен гол ми забили собі самі, а суперники навіть після цього бігли вперед так, ніби це вони поступаються, а на кону кубок. Офіційна статистика пише, що Україна напрацювала на 0.4 xG. Хоча насправді, гольових нагод було обмаль; хіба що, той удар Пономаренка.

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Проти нас грає найкращий захист турніру

Складно уявити, але Північна Ірландія – єдина команда, яка ще не пропускала в Лізі націй! Всі топові команди ЛН витягали м’яча з сітки щонайменше двічі, а у воротах збірної Хорватії суперники розписалися аж 14 разів! Тоді як у північноірландців абсолютний нуль. Навіть коли був удар із пенальті – Пірс Чарльз потягнув постріл Кварацхелії.

Україна ж не забила жодного разу в першій зустрічі, а загалом серія із цим суперником сягнула вже 5 матчів поспіль! Андрій Шевченко – останній, хто впорався із задачею. І щоб ви відчули момент, це було аж у квітні 1997-го року! Той гол тоді на відборі на ЧС став для нього першим у кар’єрі за збірну і вже 29 років жодної наступної нагоди команда не використала. Загалом жовто-сині відзначалися у воротах сьогоднішнього суперника тільки тричі, все на тій же кваліфікації.

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Наше майбутнє стане зрозумілим ще до матчу

Ігровий день у суботу для українців розпочнеться набагато раніше. О 19:00 гратимуть Угорщина та Грузія – саме цей момент вирішить нашу долю на турнірі. Україна втратить шанси на підвищення, якщо програє Північній Ірландії, а Угорщина не програє Грузії. Якщо ж буде нічия, а угорці виграють, то за рівністю очок ми все одно зацементуємо положення на третьому місці. Звучить банально, але лише перемога нас врятує: це не тільки збереже прописку в Лізі В, а й дасть змогу хоча б математично претендувати на ймовірне підвищення.

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Неймовірно, але Північна Ірландія посідає перше місце, забивши лише 4(!) голи; три з них – у наші ворота. До цієї збірної категорично не можна ставитися як до вискочки. Всі називали її аутсайдером квартету – але цей аутсайдер у 90 хвилинах від виходу в Дивізіон А. Підопічні Майкла О’Ніла чудово розуміють, що перемога сьогодні зробить їх недосяжними для всіх, а гра з Угорщиною залишиться просто формальністю.

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Вирішуватимуть не заявка і не стартовий склад

Фінал історії пишеться саме сьогодні – Україна має виключно вигравати Північну Ірландію. Тренер проводить експерименти зі складом і сьогодні його вибір має бути максимально ефективним. Так, він сам казав, що тактичні схеми не відіграють ролі, адже позиції змінюються просто під час матчу. Це може бути старт у 4-4-2, а потім 3-5-2, далі щось подібне до 4-2-3-1 і знову повернення до класики. Коуч в усіх матчах дуже високо піднімав крайніх захисників, але все одно спирається на те, хто і як себе проявить. Сьогодні треба бути більш гнучким у футболі – от тільки такий параметр досі не налаштовується.

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Давайте відверто. Вимагати чогось від нового тренера одразу – неправильно. Це не клуб, де робота ведеться щодня, з одним і тим же набором футболістів і під прицілом профільних спеціалістів. Так, його штаб незмінний, але кожного разу гравці оновлюються. На цей збір вже вибули основні для своїх клубів футболісти, а лівий фланг абсолютно залежний від стану Миколенка. Все, чого ми можемо вимагати від Мальдери, – це щоб футболісти хоча б виглядали справжньою командою. Адже на індивідуальні якості на полі він вплинути не може. А от спробувати їх налаштувати – пряме зобов’язання.

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Чи треба Україні вигравати групу Лігу націй? Можна було б, але це майже нездійсненний варіант. Друге місце стане логічним підсумком, коли ми зможемо протестувати себе кимось із Дивізіону А в боротьбі за перехід. Щоправда, до тесту ще довго, бо стики планують аж на весну. Північна Ірландія стане лакмусовим папірцем усіх ідей та уроків після жовтневих зборів. Ця команда має виглядати цільною та зіграною, щоб задоволення отримали всі.

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Коли дивитися матч?

Гра проти Північної Ірландії буде вже сьогодні, 14-го листопада. Це виїзна зустріч у Белфасті. Другий і вирішальний в усіх сенсах матч запланований на 17-те листопада, це матч Україна – Грузія, його ми проведемо в Кошице. Обидва о 21:45 за Києвом. Після цього стануть остаточно відомі повні результати за групами: хто піде на підвищення, кому пощастить просто так лишитися в дивізіоні В, а хто вилетить до нижчої ліги.