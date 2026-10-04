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Донька Гвардіоли дебютувала на Тижні моди в Парижі на показі Вікторії Бекхем. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 2,2 т.
Донька Гвардіоли дебютувала на Тижні моди в Парижі на показі Вікторії Бекхем. Відео
Разом із нею на заході з’явився й її батько

18-річна Валентина Гвардіола вперше з’явилася на Тижні моди в Парижі, відвідавши показ нової колекції Вікторії Бекхем. Молодша дочка Пепа Гвардіоли прийшла на захід разом із батьком і зайняла місце в першому ряду.

Донька Гвардіоли дебютувала на Тижні моди в Парижі на показі Вікторії Бекхем. Відео

Валентина Гвардіола. Джерело: Gtres

Для Валентини це був перший виступ на заході такого масштабу перед камерами. Дівчина нещодавно відсвяткувала 18-річчя і вперше з'явилася на публіці в рамках великого міжнародного fashion week.

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На показі Вікторії Бекхем Валентина з'явилася у стриманому образі. Вона обрала облягаючий сірий светр з високим коміром та довгу асиметричну спідницю з драпіруванням на талії. Наряд доповнили білі туфлі з гострим носком, бордова сумочка та окуляри в темній оправі.

Донька Гвардіоли дебютувала на Тижні моди в Парижі на показі Вікторії Бекхем. Відео

Валентина Гвардіола з батьком. Джерело: Gtres

Валентина прийшла на захід разом із Пепом Гвардіолою. Для тренера це перший рік далеко від футбольних полів. Іспанська преса також зазначає, що поява в Парижі стала однією з перших помітних публічних появ Гвардіоли після розлучення з Крістіною Серра.

Донька Гвардіоли дебютувала на Тижні моди в Парижі на показі Вікторії Бекхем. Відео

Пеп Гвардіола та Крістіна Серра. Джерело: https://x.com/mirkonicolino

Сім'я Гвардіоли вже давно пов'язана з індустрією моди. Крістіна Серра разом із сестрою Джудіт керує сімейним бізнесом Serra Claret, що працює у сфері розкішного одягу.

Старша сестра Валентини, Марія, також пов’язана з модою. Вона вивчала цю спеціальність у Лондоні та здобула популярність завдяки активності в соціальних мережах.

Донька Гвардіоли дебютувала на Тижні моди в Парижі на показі Вікторії Бекхем. Відео

Валентина та Марія Гвардіола. Джерело: https://x.com/Mercado_Ingles

При цьому Валентина поки що не дебютувала як модель на подіумі. Її поява в Парижі відбулася в статусі гості показу, проте стала першою великою публічною модною подією для 18-річної дочки Пепа Гвардіоли.

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