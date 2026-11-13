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"До побачення": Мілевський дав невтішний прогноз для України в матчі з Північною Ірландією в Лізі націй

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
402
"До побачення": Мілевський дав невтішний прогноз для України в матчі з Північною Ірландією в Лізі націй
Милевський оцінив гру збірної України

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський висловив упевненість у тому, що збірна України не зможе перемогти Північну Ірландію в ключовому матчі Ліги націй. За словами екснападника "синьо-жовтих", підопічні тренера Андреа Мальдери знову зіткнуться з проблемами й припустяться помилок в обороні.

Про це Мілевський заявив у коментарі порталу Sport.ua. Чвертьфіналіст чемпіонату світу-2006 наголосив, що гра української команди викликає багато запитань, а протистояння з північноірландцями в першому колі показало не надто високий клас наших футболістів.

''До побачення'': Мілевський дав невтішний прогноз для України в матчі з Північною Ірландією в Лізі націй

Збірна України з футболу. Джерело: УАФ

''До побачення'': Мілевський дав невтішний прогноз для України в матчі з Північною Ірландією в Лізі націй

Українці розгромно програли Північній Ірландії. Джерело: Північноірландська футбольна асоціація

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"Північна Ірландія в чотирьох матчах забила чотири голи. Три з них – нам. Удома вони двічі зіграли 0:0 і почуваються цілком нормально. Перше місце в групі. Їм знову підходить 0:0. Ми зіграли чотири матчі – забили два голи. Чому зараз має бути інакше? Принципово нічого не стало краще. Навпаки, втратили ще більше гравців. Знову будуть нерви, боротьба. А потім якийсь кутовий – і до побачення. Ставлю на мінімальну перемогу Північної Ірландії, але, чесно кажучи, дуже хочу помилитися", – сказав Милевський.

Нагадаємо, матч Північна Ірландія – Україна відбудеться в суботу, 14 листопада, у Белфасті. Початок – о 21:45 за київським часом.

''До побачення'': Мілевський дав невтішний прогноз для України в матчі з Північною Ірландією в Лізі націй

Артем Милевський. Джерело: Instagram Артема Милевського

''До побачення'': Мілевський дав невтішний прогноз для України в матчі з Північною Ірландією в Лізі націй

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй. Джерело: "Збірна"

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній нападник збірної України висловив подив через невиклик до команди воротаря "Реала" Андрія Луніна.

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