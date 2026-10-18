''Дніпро'' зазнав першої поразки в сезоні Суперліги GGBET

БК Рівне-Dreamна домашньому майданчику здобув перемогу над Дніпром, завдавши чинному чемпіону Суперліги поразки з рахунком 86:68.

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Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Рівне, ДЮСШ-4

Рівне-Dream —Дніпро 86:69 (28:23, 14:16, 22:12, 22:18)

Рівне:Бенсон 24 + 17 підбирань, Джейкобс 14, Триколенко 7 + 5 підбирань, Тимощук4 + 7 передач, Сміт 3 – старт; Рябой 16, Поносов 11 + 5 підбирань, Биков 5, Шептицький 2

Дніпро:Тимофеєнко 22 + 6 підбирань, Сипало 11 + 7 підбирань, Горобченко 11 + 6 передач, Закурдаєв 7, Бондарчук 0 – старт; Загреба 9, Сорочан 8, Колдомасов 1, Конєв 0, Смітюх 0, Дубоненко 0

Ключове з матчу

Краще почали матч дніпряни, які повели +9, але Рівне ще в першій чверті перехопив ініціативу і виграв десятихвилинку 28:23. В другій чверті Рівне вів +10, але розгубив перевагу і на початку третьої чверті Дніпро зрівняв рахунок.

Втім, Рівне знову зробило ривок до +16, виграло чверть 22:12 і повело +13 перед останньою чвертю. Там господарі впевнено утримували переможний рахунок, але за 2:02 до кінця матчу він перервався через повітряну тривогу.

Більше години команди чекали продовження матчу і Дніпро вийшов агресивних, загравши в активний пресинг, але часу врятуватись уже не було.

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Герой матчу

Джавон Бенсон провів чудову гру проти Дніпра, ще в першій половині оформивши дабл-дабл, зокрема 14 очок набрав в першій чверті. Загалом у нього 24 очка і 17 підбирань. РЕ 29.

У капітана Дніпра Станіслава Тимофеєнка в активі 22 очка і 6 підбирань. РЕ 25.

Цифри матчу

13/26 – головна цифра матчу це реалізація Рівним триочкових 50%, тоді як у Дніпра лише 21% (7/32)

18-17 – Дніпро зібрав більше підбирань на чужому щиті, ніж на своєму. Загалом у гостей 35 підбирань, у Рівного 42

17 очок другого шансу набрали рівняни, тоді як у Дніпра – 9

Головні історії дня

34 очки набрала лава запасних Рівного, у Дніпра лише 18

24 очка Бенсона за гру – повторення другого результату в сезоні. Рекордними залишаються 26 очок Ігоря Клямова та Джонатана Ілеледжі

17 підбирань Бенсона за гру – третій результат сезону після Закарі Лавдея (22) і Артема Романиці (20)

Що далі

Дніпро на наступному тижні проведе один матч – 24 жовтня прийматиме Запоріжжя, а Рівне відправиться у свій перший виїзд в сезоні, зігравши 23 жовтня у Черкасах, а 25 жовтня у Миколаєві проти Ніко-Баскета.