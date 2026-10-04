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"Дніпро" та "Київ-Баскет" – лідери Суперліги GGBET після стартового туру нового сезону

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read1 хв
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"Дніпро" та "Київ-Баскет" – лідери Суперліги GGBET після стартового туру нового сезону
"Дніпро" та "Київ-Баскет" – лідери Суперліги GGBET після стартового туру нового сезону

Цього тижня стартував новий сезон чемпіоната України з баскетболу в Суперлізі GGBET – загалом дев'ять матчів були зіграно у Луцьку, Рівному, Івано-Франківську, Миколаєві та вперше у Хмельницькому.

Фіналісти минулого сезону Дніпро та Київ-Баскет – єдині, хто почав новий чемпіонат з двох перемог. Також 100-відсотковий показник мають Черкаські Мавпи, які зіграли один матч у Миколаєві.

Без перемог в першому турі Ніко-Баскет, Прикарпаття-Говерла та Харківські Соколи.

На наступному тижні (10-11 жовтня)відбудеться матч у Рівному, де господарі прийматимуть Волинь, а також чотири гри у Дніпрі, де гратимуть господарі, Запоріжжя, Київ-Баскет та Харківські Соколи.

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''Дніпро'' та ''Київ-Баскет'' – лідери Суперліги GGBET після стартового туру нового сезону

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