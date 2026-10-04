"Дніпро" обіграло "Прикарпаття-Говерлу" на виїзді в Суперлізі GGBET

Дніпро на виїзді переміг Прикарпаття-Говерлу та здобув другу поспіль перемогу на старті регулярного чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі GGBET. Матч відбувся 4 жовтня в Івано-Франківську та завершився із рахунком 70-84 на користь гостей.

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Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Івано-Франківськ, Манеж КФВ

Прикарпаття-Говерла – Дніпро 70:84 (15:13, 17:25, 20:22, 18:24)

Прикарпаття-Говерла:Говард (15 + 5 передач + 2 підбирання), Старцев (16 + 7 передач + 6 підбирань +3 перехоплення), Дроздов (4 + 2 підбирання), Лесик (9 + 6 підбирань), Морозов (15 очок) – старт; Дюпін (6 + 2 підбирання), Мейджор (2 + 3 передачі), Дмитренко (1 + 1 підбирання), Кузнецов (0), Горобченко (0 +2 перехоплення), Дунець (0), Добош (2 очки).

Дніпро:Колдомасов (3 + 2 підбирання), Сорочан (0), Сипало (12 + 7 підбирань + 3 перехоплення), Тимофеєнко (12 + 4 підбирання), Горобченко (4 + 3 передачі) – старт; Смітюх (16 + 6 підбирань), Бондарчук (5 очок), Конєв (11 + 4 передачі + 3 підбирання), Закурдаєв (16 + 3 передачі + 2 підбирання), Загреба (5 + 5 підбирань).

Ключове з матчу

Прикарпаття-Говерла активно розпочала матч, видавши ривок 6:0 та загалом забравши першу чверть з рахунком 15:13. Проте вже у другому відрізку гри Дніпро реабілітувався та заволодів лідерством, вигравши десятихвилинку з восьмиочковою перевагою та зафіксувавши на табло до перерви – 32:38.

У другій половині дніпряни методично довели свою перевагу до подвійної. Спершу забезпечили собі +8 перед стартом останньої чверті, а упродовж вирішальних хвилин майже подвоїли відрив та вже у комфортному режимі збереження результату завершували протистояння з Говерлою.

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Герой матчу

У Дніпра сьогодні найрезультативніші гравці виходили з лави запасних. Хороший матч провів новачок команди Артем Смітюх, набравши 16 очок та 6 підбирань. Також – Закурдаєв (16 + 3 передачі + 2 підбирання) та Конєв (11 + 4 передачі + 3 підбирання). Зі стартової п’ятірки найкращі цифри у Тимофеєнка (12 + 4 підбирання) та Сипала (12 + 7 підбирань + 3 перехоплення). Власне Данііла й визнали MVP матчу.

У Прикарпаття найкращим виконавцем на паркеті був капітан команди Сергій Старцев (16 + 7 передач + 6 підбирань). Захисника суттєво доповнили: Говард (15 + 5 передач + 2 підбирання) та Морозов (15 очок).

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Цифри матчу

41:28 – підбирання на користь Дніпра, зокрема 15 на чужому щиті проти 11.

45% проти 43% – перевага в точності за Дніпром. Переможці влучили 25 із 55, з яких – 5/14 триочкові (35%). Прикарпаття-Говерла – 25 із 57 та лише 7/23 з периметра (30%)

29/33 (87%) – штрафні кидки – ключовий фактор, який і приніс Дніпру перемогу. У Говерли – 13/23 (56%).

21:21 – велика та однакова кількість втрат у двох команд.

7:6 – за очками другого шансу на користь Дніпра.

53:11 – блискучий результат запасних Дніпра.