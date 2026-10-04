Денисов словами про ''ворожу територію'' пояснив, чому український клуб відмовився грати у Польщі

ФК "Полісся" не розглядав можливість проведення єврокубкових матчів у Польщі з політичних міркувань. Комерційний директор житомирського футбольного клубу Олександр Денисов заявив, що вибір на користь словацького Кошице був продиктований виключно організаційними та спортивними факторами.

Відео дня

Денисов прокоментував дискусії навколо рішення клубу проводити домашні матчі кваліфікації Ліги конференцій не на території Польщі. За його словами, розмови про політичну складову не відповідають дійсності.

"Не було жодних підстав розглядати Польщу як ворожу територію", — підкреслив функціонер у коментарі Tribuna.com.

За його словами, відсутність польського варіанту серед можливих місць проведення матчів не мала політичного підґрунтя. Він нагадав, що двома роками раніше саме в польському Глівіце житомирська команда провела свої дебютні матчі в Лізі конференцій.

Денисов розповів, що перед початком цьогорічної єврокубкової кампанії клуб розглядав два варіанти: Кишинів і Кошице. Однак столиця Молдови виявилася недоступною, оскільки там місцеві команди проводили свої матчі кваліфікації єврокубків.

У результаті керівництво зупинилося на словацькому місті. Додатковим аргументом став минулорічний досвід виступів у Словаччині. За словами комерційного директора, тренерський штаб залишився задоволений умовами роботи, тому було прийнято рішення знову обрати Кошице.

РЕКЛАМА

У сезоні 2026/27 "Полісся" завершило виступи в єврокубках уже у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Суперником української команди став данський "Копенгаген".

Перша зустріч, що відбулася 23 липня, завершилася результативною нічиєю 3:3. У складі житомирського клубу відзначився Ігор Краснопір. У матчі-відповіді 29 липня данська команда перемогла з рахунком 2:1. Єдиний гол гостей у компенсований час забив Микола Гайдучик.

Головні історії дня

За підсумками двох матчів "Полісся" поступилося з рахунком 4:5 і завершило виступи в єврокубках. Для команди Руслана Ротаня це стало останнім міжнародним поєдинком у 2026 році.