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Денисов словами про "ворожу територію" пояснив, чому український клуб відмовився грати у Польщі

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 1,7 т.
Денисов словами про "ворожу територію" пояснив, чому український клуб відмовився грати у Польщі
Комерційний директор "Полісся" розповів про вибір стадіону для матчів Ліги конференцій

ФК "Полісся" не розглядав можливість проведення єврокубкових матчів у Польщі з політичних міркувань. Комерційний директор житомирського футбольного клубу Олександр Денисов заявив, що вибір на користь словацького Кошице був продиктований виключно організаційними та спортивними факторами.

Денисов прокоментував дискусії навколо рішення клубу проводити домашні матчі кваліфікації Ліги конференцій не на території Польщі. За його словами, розмови про політичну складову не відповідають дійсності.

"Не було жодних підстав розглядати Польщу як ворожу територію", — підкреслив функціонер у коментарі Tribuna.com.

Денисов словами про ''ворожу територію'' пояснив, чому український клуб відмовився грати у Польщі

Олександр Денисов. Джерело: Кадр із відео

За його словами, відсутність польського варіанту серед можливих місць проведення матчів не мала політичного підґрунтя. Він нагадав, що двома роками раніше саме в польському Глівіце житомирська команда провела свої дебютні матчі в Лізі конференцій.

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Денисов словами про ''ворожу територію'' пояснив, чому український клуб відмовився грати у Польщі

ФК "Полісся"

Денисов розповів, що перед початком цьогорічної єврокубкової кампанії клуб розглядав два варіанти: Кишинів і Кошице. Однак столиця Молдови виявилася недоступною, оскільки там місцеві команди проводили свої матчі кваліфікації єврокубків.

У результаті керівництво зупинилося на словацькому місті. Додатковим аргументом став минулорічний досвід виступів у Словаччині. За словами комерційного директора, тренерський штаб залишився задоволений умовами роботи, тому було прийнято рішення знову обрати Кошице.

У сезоні 2026/27 "Полісся" завершило виступи в єврокубках уже у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Суперником української команди став данський "Копенгаген".

Денисов словами про ''ворожу територію'' пояснив, чому український клуб відмовився грати у Польщі

Стадіон у Данії

Перша зустріч, що відбулася 23 липня, завершилася результативною нічиєю 3:3. У складі житомирського клубу відзначився Ігор Краснопір. У матчі-відповіді 29 липня данська команда перемогла з рахунком 2:1. Єдиний гол гостей у компенсований час забив Микола Гайдучик.

Денисов словами про ''ворожу територію'' пояснив, чому український клуб відмовився грати у Польщі

Наш клуб невдало зіграв з "Копенгагеном"

За підсумками двох матчів "Полісся" поступилося з рахунком 4:5 і завершило виступи в єврокубках. Для команди Руслана Ротаня це стало останнім міжнародним поєдинком у 2026 році.

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