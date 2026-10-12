Де та коли дивитися матчі ''Шахтаря'' в Лізі чемпіонів. Розклад трансляцій матчу з АЕКом

Донецький "Шахтар" у середу, 14 жовтня, проведе другий матч основного етапу нового розіграшу Ліги чемпіонів. Підопічні Арди Турана вперше в історії стануть господарями стадіону "Стемфорд Брідж" у Лондоні, на якому прийматимуть представника грецької першості АЕК.

Відео дня

Стартовий свисток англійського арбітра Кріса Кавана пролунає о 22:00 за київським часом.

Любителі спорту зможуть переглянути пряму трансляцію зі столиці Великої Британії завдяки відеосервісу "Megogo". Трансляція відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший". Показ традиційно супроводжуватиме аналітична студія за участю журналістів, експертів та коментаторів.

Суперники вперше зустрічаються між собою. Цікаво, що "Шахтар" провів п’ять матчів із грецькими командами, вигравши одну гру, а чотири завершивши внічию.

РЕКЛАМА

"Шахтар" у стартовому матчі Ліги чемпіонів зіграв внічию 1:1 в Ейндховені у протистоянні з місцевим ПСВ. У свою чергу АЕК на своєму полі здобув мінімальну перемогу над австрійським ЛАСКом 1:0.

Головні історії дня

Зазначимо, що українська команда не вважається фаворитом матчу з греками. Ставки на перемогу суперників приймаються з коефіцієнтом 2,60.