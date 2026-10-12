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Де та коли дивитися матчі "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Розклад трансляцій матчу з АЕКом

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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Де та коли дивитися матчі "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Розклад трансляцій матчу з АЕКом
"Шахтар" приймає АЕК у Лондоні

Донецький "Шахтар" у середу, 14 жовтня, проведе другий матч основного етапу нового розіграшу Ліги чемпіонів. Підопічні Арди Турана вперше в історії стануть господарями стадіону "Стемфорд Брідж" у Лондоні, на якому прийматимуть представника грецької першості АЕК.

Стартовий свисток англійського арбітра Кріса Кавана пролунає о 22:00 за київським часом.

Де та коли дивитися матчі ''Шахтаря'' в Лізі чемпіонів. Розклад трансляцій матчу з АЕКом

"Шахтар" святкує гол. Джерело: ФК "Шахтар"

Де та коли дивитися матчі ''Шахтаря'' в Лізі чемпіонів. Розклад трансляцій матчу з АЕКом

Гравці АЕКа під час матчу. Джерело: ФК АЕК

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Любителі спорту зможуть переглянути пряму трансляцію зі столиці Великої Британії завдяки відеосервісу "Megogo". Трансляція відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший". Показ традиційно супроводжуватиме аналітична студія за участю журналістів, експертів та коментаторів.

Суперники вперше зустрічаються між собою. Цікаво, що "Шахтар" провів п’ять матчів із грецькими командами, вигравши одну гру, а чотири завершивши внічию.

"Шахтар" у стартовому матчі Ліги чемпіонів зіграв внічию 1:1 в Ейндховені у протистоянні з місцевим ПСВ. У свою чергу АЕК на своєму полі здобув мінімальну перемогу над австрійським ЛАСКом 1:0.

Де та коли дивитися матчі ''Шахтаря'' в Лізі чемпіонів. Розклад трансляцій матчу з АЕКом

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів. Джерело: УЄФА

Де та коли дивитися матчі ''Шахтаря'' в Лізі чемпіонів. Розклад трансляцій матчу з АЕКом

"Шахтар" у матчі з ПСВ

Зазначимо, що українська команда не вважається фаворитом матчу з греками. Ставки на перемогу суперників приймаються з коефіцієнтом 2,60.

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