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Де дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
252
Де дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026
Поєдинок відбудеться в ніч на 15 листопада

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) проведе півфінальний матч Підсумкового турніру WTA-2026 проти представниці Чехії Лінди Носкової. 34-річна одеситка пробилася до четвірки найсильніших після перемог над Кароліною Муховою та Ариною Соболенко, а тепер побореться за вихід у фінал змагань.

Де дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026

Еліна Світоліна. Джерело: instagram.com/elisvitolina/

Де дивитися матч Світоліна – Носкова

Права на трансляцію Підсумкового турніру WTA в Україні належать Setanta Sports. Поєдинок покаже телеканал Setanta Sports Premium, а також офіційний сайт і застосунок мовника.

Прямий ефір буде доступний на українських медіасервісах MEGOGO, Київстар ТВ, Sweet.tv і Vodafone TV. Ще один варіант для глядачів: міжнародна платформа WTA TV, де матч можна подивитися за платною підпискою з англомовним коментарем.

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Де дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026

Лінда Носкова

О котрій почнеться півфінал Світоліної

Зустріч Еліни та Лінди Носкової відбудеться в ніч на неділю, 15 листопада, на хардових кортах Indian Wells Tennis Garden у США. Українка вийде на корт другим запуском вечірньої ігрової програми.

Перший півфінал, у якому зустрінуться росіянка Мірра Андрєєва та американка Джессіка Пегула, запланований на 22:00 за київським часом. Після його завершення почнеться матч Світоліної. Орієнтовний час виходу тенісисток на корт 14 листопада 23:30–23:55.

Таким чином, початок другого півфіналу залежатиме від тривалості першої зустрічі.

Де дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026

Світоліна вийшла до півфіналу

Як Світоліна пробилася до півфіналу

Українка почала груповий етап із поразки від Мирри Андрєєвої. Росіянка перемогла у двох сетах з рахунком 6:4, 6:0. Після невдалого старту Світоліній необхідно було перемагати в решті матчів, щоб зберегти шанси на вихід із групи.

У другому поєдинку Еліна перемогла чешку Кароліну Мухову з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. В останньому матчі групового етапу українка зустрілася з першою ракеткою світу Ариною Соболенко й здобула перемогу в трьох партіях: 6:3, 3:6, 6:1.

Де дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026

Арина Соболенко

Таким чином, Світоліна завершила груповий етап із двома перемогами та однією поразкою, посівши друге місце в квартеті. Першою стала Андрєєва, яка виграла всі три матчі.

Шлях Носкової до четвірки найсильніших

Лінда Носкова виступала в іншій групі й завершила її на першому місці. Для чеської тенісистки нинішній Підсумковий турнір став дебютним у кар’єрі.

На старті змагань Носкова обіграла Марту Костюк з рахунком 6:2, 6:4. Потім чешка впевнено впоралася з американкою Корі Гауфф, перемігши 6:3, 6:3. Ці дві перемоги дали їй змогу достроково забезпечити вихід до півфіналу.

В останньому матчі групи Носкова зустрілася з Джессікою Пегулою. Чеська тенісистка поступилася американці у трьох сетах: 6:7 (2), 6:4, 5:7. Попри поразку, вона зберегла першу позицію в квартеті.

У підсумку Носкова і Пегула здобули по дві перемоги, однак чешка випередила суперницю завдяки результату особистої зустрічі.

Де дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026

Костюк і Носкова

Хто може стати суперницею Світоліної у фіналі

У разі перемоги над Носковою українка зіграє за титул із переможницею іншого півфіналу, у якому зустрінуться Мирра Андрєєва та Джессіка Пегула.

Андрєєва вийшла до плей-оф з першого місця в групі, не програвши жодного матчу. Пегула посіла друге місце у своєму квартеті, здобувши дві перемоги у трьох зустрічах.

Де дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026

Еліна Світоліна

Таким чином, потенційними суперницями Світоліної у фіналі стануть представниці США та Росії. Вирішальний матч Підсумкового турніру WTA-2026 запланований на 15 листопада.

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