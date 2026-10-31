Де дивитися ''Шахтар'' – ''Спортінг''. Розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Українцям назвали тариф на газТарифи на газ в Україні з 1 листопада: скільки коштуватиме кубометрДо Білорусі прибули літаки з евакуйованими мешканцями Олешок: за кілька годин люди будуть в Україні. Фото і відеоДо Білорусі прибули літаки з евакуйованими мешканцями Олешок: за кілька годин люди будуть в Україні. Фото і відеоНавроцький прорвався до Конституційного трибуналу у Варшаві на тлі сутичок і оголосив термінові консультації: що відбувається в ПольщіНавроцький прорвався до Конституційного трибуналу у Варшаві на тлі сутичок і оголосив термінові консультації: що відбувається в ПольщіЯк довго не буде світлаУкраїнцям назвали нові графіки відключення електроенергії: де найгірша ситуація"Шлях до поразки": російський пропагандист зробив несподіване зізнання про удари по великих містах України. Відео"Шлях до поразки": російський пропагандист зробив несподіване зізнання про удари по великих містах України. ВідеоВідвідав місце російського удару та Чорнобильську АЕС: стало відомо, де вже побував Ланністер із "Гри престолів" під час візиту в УкраїнуВідвідав місце російського удару та Чорнобильську АЕС: стало відомо, де вже побував Ланністер із "Гри престолів" під час візиту в УкраїнуДва місяці носили воду від сусідів: родина з Києва купила глиняну хату на Гуцульщині за 3 тис. доларів і розповіла про нове життя. Фото і відеоДва місяці носили воду від сусідів: родина з Києва купила глиняну хату на Гуцульщині за 3 тис. доларів і розповіла про нове життя. Фото і відеоРосія атакувала Україну дронами, сили ППО збили 105 зі 134 БпЛА: наслідки ворожих ударівРосія атакувала Україну дронами, сили ППО збили 105 зі 134 БпЛА: наслідки ворожих ударівБули завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти УкраїниБули завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти УкраїниАномальне тепло чи холод: кліматологиня розповіла, якою буде зима в УкраїніАномальне тепло чи холод: кліматологиня розповіла, якою буде зима в Україні
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Де дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
189
Де дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів
Поєдинок відбудеться у вівторок, 3 листопада

Донецький "Шахтар" у вівторок, 3 листопада, проведе черговий матч загального етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти португальського "Спортінга". Поєдинок четвертого туру відбудеться в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".

OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" – "Спортінг". Початок матчу заплановано на 19:45 за київським часом.

Де дивитися ''Шахтар'' – ''Спортінг''. Розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Шахтар Донецьк

Єдиним офіційним транслятором зустрічі на території України буде медіасервіс MEGOGO. Гра буде доступна на поп-ап каналі "MEGOGO Футбол 1", а також у розділі "Спорт".

Для перегляду знадобиться підписка "Спорт" або один із пакетів лінійки "MEGOPACK": "Максимальна", N+S або Y. На загальнодоступних телеканалах безкоштовну трансляцію не передбачили.

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
2,7 т.
Футболіста збірної України загнобили в новому клубі в Італії
2,7 т.
Футболіста збірної України загнобили в новому клубі в Італії
Максим ІншаковМаксим Іншаков
3,7 т.
З’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк Тайсон
3,7 т.
З’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк Тайсон
Максим ІншаковМаксим Іншаков
849
Уперше з 2018 року! Усик ухвалив кардинальне рішення щодо своєї кар’єри й назвав суперника
849
Уперше з 2018 року! Усик ухвалив кардинальне рішення щодо своєї кар’єри й назвав суперника
Де дивитися ''Шахтар'' – ''Спортінг''. Розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Матч покаже MEGOGO

За годину до стартового свистка, о 18:45, на MEGOGO розпочне роботу передматчева студія, у якій ведучі та експерти обговорять майбутній поєдинок. Коментуватиме гру Вадим Шевякін.

Де дивитися ''Шахтар'' – ''Спортінг''. Розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Вадим Шевякін. Джерело: Інстаграм Вадима Шевякіна

Історія протистояння

Майбутня зустріч стане третьою офіційною в історії двох клубів. Раніше донецька та лісабонська команди зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2008/09, і обидва рази перемогу святкували португальці з рахунком 1:0.

Перший матч відбувся 22 жовтня 2008 року в Донецьку. "Спортинг" переміг із рахунком 1:0 завдяки голу Лієдсона на 76-й хвилині.

Де дивитися ''Шахтар'' – ''Спортінг''. Розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Даріо Срна в матчі "Шахтар" – "Спортинг" (22.10.2008)

Матч-відповідь відбувся 4 листопада в Лісабоні. Результат був таким самим: єдиний м’яч на 73-й хвилині забив Дерлей, принісши своїй команді другу перемогу з мінімальним рахунком.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию 1:1 з нідерландським ПСВ.

У другому турі "гірники" перемогли грецький АЕК (3:1). Підопічні Арди Турана тоді вперше в історії провели домашній матч на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж".

Де дивитися ''Шахтар'' – ''Спортінг''. Розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Поєдинок відбувся в Лондоні

У третьому турі чемпіон України програв виїзний матч третього туру Ліги чемпіонів проти італійського "Інтера". Поєдинок у Мілані на легендарному "Сан-Сіро" завершився з рахунком 1:0.

Де дивитися ''Шахтар'' – ''Спортінг''. Розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Поєдинок відбувся в Мілані

Схожі теми
Ліга чемпіонівСпортінгФК ШахтарАнгліяЛондон
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!