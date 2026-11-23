Донецький "Шахтар" у середу, 25 листопада, проведе матч п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів, напередодні якого у Польщі затримали вісьмох його гравців. "Гірники" в Лондоні зустрінуться із сусідами в турнірній таблиці стамбульським "Фенербахче".

Відео дня

Матч прийматиме стадіон "Стемфорд Брідж", домашній для лондонського "Челсі". Початок – о 22:00 за київським часом.

Побачити протистояння британців та українців можна буде завдяки відеосервісу MEGOGO. Прямий ефір відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший", де показ супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів. Крім того, найцікавіші моменти зустрічі будуть доступні у спеціальному мультифіді на "Megogo Футбол Третій".

Після чотирьох зіграних матчів в активі "Шахтаря" чотири набрані очки, тоді як "Фенербахче" взяв на один пункт більше.

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Суперники зустрічалися двічі у кваліфікації до Ліги чемпіонів у 2015 році. Тоді гра в Стамбулі завершилася без забитих м’ячів, а у Львові українці розгромили "канарок" 3:0.

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Як повідомляв OBOZ.UA, 3 листопада донецький "Шахтар" прикро програв лісабонському "Спортінгу" у Лізі чемпіонів.