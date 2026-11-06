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Де дивитися "Шахтар" – "Динамо": розклад трансляцій центрального матчу УПЛ

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
39
Де дивитися "Шахтар" – "Динамо": розклад трансляцій центрального матчу УПЛ
"Шахтар" приймає "Динамо" у Львові

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" проведуть у неділю, 8 листопада, друге класичне протистояння в нинішньому футбольному сезоні. Після гри в Кубку України команди зустрінуться в межах національного чемпіонату, де відбудуться матчі 12-го туру.

Зустріч відбудеться на полі стадіону "Арена Львів". Стартовий свисток арбітра Дмитра Панчишина з Харкова пролунає о 18:00 за київським часом.

Де дивитися ''Шахтар'' – ''Динамо'': розклад трансляцій центрального матчу УПЛ

"Футболісти "Шахтаря" святкують гол. Джерело: ФК "Шахтар"

Побачити принципове протистояння грандів українського футболу можна буде завдяки трансляції на УПЛ ТБ. Прямий ефір цього мовника доступний на відеоплатформі MEGOGO та відеосервісах "Київстар ТВ" і Setanta Sports.

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Команди зустрічалися два тижні тому в 1/8 фіналу Кубка України. У тій грі футболісти "Динамо" отримали три червоні картки й програли 0:3. Саме через те вилучення поєдинок у Львові пропустить центральний захисник киян Тарас Михавко.

Де дивитися ''Шахтар'' – ''Динамо'': розклад трансляцій центрального матчу УПЛ

Гравці "Динамо" перед матчем. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Де дивитися ''Шахтар'' – ''Динамо'': розклад трансляцій центрального матчу УПЛ

"Динамо" програло "Шахтарю". Джерело: ФК "Динамо" Київ

Крім того, дискваліфікацію на матч із "Шахтарем" отримав Андрій Ярмоленко. На початку тижня за грубе порушення правил його вилучили з поля в матчі з "Кривбасом", у якому він також став найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України.

Де дивитися ''Шахтар'' – ''Динамо'': розклад трансляцій центрального матчу УПЛ

Ярмоленко отримав червону картку в матчі з "Кривбасом". Джерело: скриншот відео УПЛ ТБ

Як повідомляв OBOZ.UA, перед матчем із "Шахтарем" київське "Динамо" обіграло в меншості криворізький "Кривбас".

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