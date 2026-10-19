Де дивитися ПСЖ – ''Барселона'': розклад трансляції матчу Ліги чемпіонів

Лідери турнірної таблиці Ліги чемпіонів французький "Парі Сен-Жермен", який є чинним переможцем турніру, та каталонська "Барселона" зіграють один з одним у центральному матчі вівторка, 20 жовтня. Поєдинок третього туру нового розіграшу відбудеться в Парижі.

Відео дня

Матч прийматиме стадіон "Парк де Пренс". Стартовий свисток англійського арбітра Майкла Олівера пролунає о 22:00 за київським часом.

Українські вболівальники зможуть побачити це протистояння завдяки відеосервісу MEGOGO. Пряма трансляція зі столиці Франції відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший". Трансляція традиційно супроводжуватиметься аналітичною студією за участю журналістів, експертів та коментаторів.

Поєдинок стане 17-м в історії протистоянь суперників. В їхньому активі по шість перемог. Найбільш пам’ятним, безсумнівно, став матч-відповідь 1/8 фіналу сезону 2016/2017. Тоді після фіаско в Парижі 0:4 каталонці здійснили фантастичний камбек, вигравши на своєму полі з рахунком 6:1.

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У поточному сезоні обидві команди демонструють чудові результати. "Барселона" виграла всі 11 матчів у всіх турнірах, забивши 48 голів. У свою чергу ПСЖ після пробуксовки на старті набрав хід і переміг у шести поєдинках поспіль.

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Як повідомляв OBOZ.UA, захисник збірної України Ілля Забарний відзначився другим голом у складі ПСЖ.