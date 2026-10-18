Де дивитися ''Інтер'' – ''Шахтар''. Розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" зіграє з міланським "Інтером" у третьому турі загального етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Матч відбудеться 21 жовтня на стадіоні "Джузеппе Меацца" (Сан-Сіро) у Мілані.

Відео дня

OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу "Інтер" – "Шахтар". Початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом.

Передматчева студія розпочне роботу о 21:00. Ведучі та експерти обговорять майбутній матч перед стартовим свистком.

Єдиним транслятором зустрічі в Україні стане медіасервіс MEGOGO. Матч покажуть на поп-ап-каналі "MEGOGO Футбол 1", а також у розділі "Спорт".

Для перегляду необхідна підписка "Спорт" або один із тарифів лінійки "MEGOPACK": "Максимальна", N+S або Y. Безкоштовна трансляція на загальнодоступних телеканалах не передбачена. Коментуватиме поєдинок Вадим Шевякін.

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Історія зустрічей "Інтера" та "Шахтаря"

В офіційних єврокубкових турнірах суперники провели сім матчів. Міланський клуб здобув три перемоги, ще чотири зустрічі завершилися внічию. "Шахтар" жодного разу не перемагав італійську команду, а загальна різниця забитих і пропущених м’ячів становить 10:1 на користь "Інтера".

Востаннє клуби зустрічалися 24 листопада 2021 року на груповому етапі Ліги чемпіонів. Матч також відбувся в Мілані й завершився перемогою господарів із рахунком 2:0. Обидва голи у другому таймі забив Едін Джеко, який відзначився на 61-й та 67-й хвилинах. Після цієї поразки донецька команда втратила шанси вийти до весняної фази єврокубків.

Головні історії дня

У трьох попередніх матчах Ліги чемпіонів у Мілані "Інтер" один раз переміг "Шахтар" і двічі зіграв з українським клубом внічию.

З яким результатом команди розпочали єврокубковий сезон

У стартовому виїзному матчі цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів "Інтер" поступився мадридському "Реалу" з рахунком 1:2. "Шахтар" у першому виїзному поєдинку зіграв внічию з нідерландським ПСВ, завершивши зустріч з рахунком 1:1.

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З осені 2021 року "Шахтар" лише один раз зіграв на виїзді в Лізі чемпіонів без пропущених м’ячів. Це сталося у зустрічі з італійською "Болоньєю", яка завершилася нічиєю.

Як повідомляв OBOZ.UA, у другому турі ЛЧ "Шахтар" переміг грецький АЕК з рахунком 3:1. Підопічні Арди Турана вперше в історії виступили господарями стадіону "Стемфорд Брідж" у Лондоні.