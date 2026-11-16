Де дивитися футбол Україна – Грузія: розклад трансляції матчу Ліги націй

Збірна України з футболу у вівторок, 17 листопада, проведе заключний матч групового турніру Ліги націй. Підопічні Андреа Мальдери, які втратили всі шанси на вихід до елітного дивізіону турніру, посперечаються з грузинами за право зберегти прописку в лізі В.

Відео дня

Матч приймає стадіон у словацькому Кошице. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Грузія. Початок – о 21:45 за київським часом.

Уболівальники зможуть побачити прямий ефір гри завдяки відеосервісу MEGOGO. Трансляція пройде на каналі "Megogo Футбол Первый", де її супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Крім того, матч безкоштовно покаже телеканал "Megogo Спорт". Його сигнал доступний глядачам цифрового ефірного телебачення Т2 та абонентам кабельних мереж.

Обидві команди не зможуть потрапити до топ-2, де місця розіграють Північна Ірландія та Угорщина. Українці перед очним протистоянням випереджають грузинів на одне очко. Це означає, що нічия гарантує "синьо-жовтим" прописку в дивізіоні на наступний розіграш. У разі поразки наша команда вирушить у плей-оф із представником Ліги С.

РЕКЛАМА

До цього OBOZ.UA аналізував ситуацію для збірної України після того, як команда втратила шанси вийти до дивізіону А Ліги націй.

Головні історії дня