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Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
588
Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй
Україна зіграє з Північною Ірландією

Збірна України з футболу в суботу, 14 листопада, проведе ключовий матч групового етапу розіграшу Ліги націй. Підопічні Андреа Мальдери зіграють на виїзді з лідерами квартету північноірландцями, від яких "синьо-жовті" відстають на чотири очки в турнірній таблиці.

Поєдинок приймає Національний футбольний стадіон у Белфасті. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Північна Ірландія – Україна. Початок – о 21:45 за київським часом.

Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй

Збірна України з футболу

Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй

Північна Ірландія святкує гол

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Вболівальники зможуть побачити прямий ефір з Великої Британії завдяки відеосервісу MEGOGO. Трансляція відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший", де її супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Крім того, матч безкоштовно покаже телеканал "Megogo Спорт". Його сигнал доступний глядачам цифрового ефірного телебачення Т2 та абонентам кабельних мереж.

Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй. Джерело: "Збірна"

Де дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги націй

Українці розгромно програли Північній Ірландії. Джерело: Північноірландська футбольна асоціація

У першій зустрічі команд українці номінально на своєму полі зазнали фіаско 0:3. При цьому "синьо-жовті" не можуть забити у ворота Північної Ірландії в п’яти матчах поспіль. Востаннє британців засмутив ще у квітні 1997-го Андрій Шевченко, для якого той гол став першим у кар’єрі за збірну.

Як повідомляв OBOZ.UA, Андреа Мальдера змінив склад збірної України на найближчі матчі в Лізі націй.

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