Де дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція бою

Британські суперважковаговики Даніель Дюбуа (23-3, 22 KO) і Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 KO) наприкінці цього тижня проведуть довгоочікуваний реванш. Поєдинок відбудеться на стадіоні O2 Arena в Лондоні, а на кону стоятиме чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO).

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КОЛИ ДЮБУА – ВОРДЛІ

Після яскравого першого поєдинку, в якому Дюбуа двічі опинився в нокдауні, але зумів виграти технічним нокаутом у 11-му раунді, суперники знову вийдуть на ринг у суботу, 17 жовтня.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДЮБУА – ВОРДЛІ

Українські шанувальники боксу зможуть переглянути прямий ефір бою на відеоплатформі DAZN. Трансляція буде доступна за одноразовою підпискою вартістю 913 гривень. Також поєдинок можна переглянути

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О КОТРІЙ ДЮБУА – ВОРДЛІ

Поєдинок британських боксерів збере повну арену в Лондоні. Вихід суперників на ринг заплановано на 00:30 ночі неділі, 18 жовтня, за київським часом

Зазначимо, що поясом WBO донедавна володів Олександр Усик (25-0, 16 КО). Однак у червні наш співвітчизник відмовився від усіх своїх титулів.

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