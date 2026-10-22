Де дивитися ''Барселона'' – ''Реал'': розклад трансляцій головного матчу вихідних

Мадридський "Реал" і каталонська "Барселона" у неділю, 25 жовтня, зійдуться в черговому класичному протистоянні не лише іспанського, а й усього світового футболу. Поєдинок головних претендентів на перемогу в національному чемпіонаті відбудеться в межах 10-го туру Ла Ліги.

Відео дня

Зустріч приймає легендарний стадіон "Камп Ноу" у столиці Каталонії. Початок – о 22:00 за київським часом.

Українські любителі футболу зможуть стежити за матчем завдяки відеосервісу MEGOGO. Прямий ефір із Барселони відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший". Трансляцію супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів і експертів.

Після дев'яти ігрових днів в іспанській першості "Барселона" йде на вершині таблиці без втрачених очок. Мадридці ж, яких із нового сезону тренує Жозе Моурінью, відстали від головного опонента вже на шість пунктів

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Каталонці перемогли "королівський клуб" п'ять разів у шести останніх матчах. У минулому сезоні "блаугранас" і "вершкові" обмінялися перемогами в Ла Лізі.

Головні історії дня

На тижні суперники по-різному зіграли в Лізі чемпіонів. "Барселона" вперше в сезоні зазнала поразки, програвши ПСЖ, а "Реал" розгромив "Лейпциг".