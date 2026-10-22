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Де дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
282
Де дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних
"Барселона" приймає "Реал"

Мадридський "Реал" і каталонська "Барселона" у неділю, 25 жовтня, зійдуться в черговому класичному протистоянні не лише іспанського, а й усього світового футболу. Поєдинок головних претендентів на перемогу в національному чемпіонаті відбудеться в межах 10-го туру Ла Ліги.

Зустріч приймає легендарний стадіон "Камп Ноу" у столиці Каталонії. Початок – о 22:00 за київським часом.

Де дивитися ''Барселона'' – ''Реал'': розклад трансляцій головного матчу вихідних

Футболісти "Реала" під час матчу. Джерело: ФК "Реал"

Де дивитися ''Барселона'' – ''Реал'': розклад трансляцій головного матчу вихідних

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії. Джерело: Ла Ліга

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Українські любителі футболу зможуть стежити за матчем завдяки відеосервісу MEGOGO. Прямий ефір із Барселони відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший". Трансляцію супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів і експертів.

Після дев'яти ігрових днів в іспанській першості "Барселона" йде на вершині таблиці без втрачених очок. Мадридці ж, яких із нового сезону тренує Жозе Моурінью, відстали від головного опонента вже на шість пунктів 

Каталонці перемогли "королівський клуб" п'ять разів у шести останніх матчах. У минулому сезоні "блаугранас" і "вершкові" обмінялися перемогами в Ла Лізі.

Де дивитися ''Барселона'' – ''Реал'': розклад трансляцій головного матчу вихідних

Гравці "Барселони" святкують гол. Джерело: ФК "Барселона"

Де дивитися ''Барселона'' – ''Реал'': розклад трансляцій головного матчу вихідних

Український воротар "Реала" Андрій Лунін

На тижні суперники по-різному зіграли в Лізі чемпіонів. "Барселона" вперше в сезоні зазнала поразки, програвши ПСЖ, а "Реал" розгромив "Лейпциг".

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