26 листопада збірна України з баскетболу зіграє перший відбірковий матч листопада до чемпіонату світу-2027, у якому на виїзді в Матозіньюші зустрінеться з командою Португалії. 29 листопада підопічні Айнарса Багатскіса проведуть номінально домашню гру в Ризі проти Чорногорії.

Відео дня

Трансляцію обох матчів дивіться наживо на Суспільне Спорт і Київстар ТБ. Матч проти Португалії 26 листопада розпочнеться о 21:00 за київським часом, а гра з Чорногорією відбудеться 29 листопада о 18:30.

Збірна України підходить до листопадового вікна як лідер групи I: шість перемог у восьми матчах і 14 очок. Друге й третє місця з однаковим балансом 5-3 і 13 очками посідають Іспанія та Грузія. Португалія, Греція та Чорногорія здобули по чотири перемоги у восьми матчах і набрали по 12 очок.

Турнірне становище в групі I

1. Україна – 6 перемог, 2 поразки (14 очок)

2. Іспанія – 5 перемог, 3 поразки (13)

3. Грузія – 5 перемог, 3 поразки (13)

4. Португалія – 4 перемоги, 4 поразки (12)

5. Греція – 4 перемоги, 4 поразки (12)

6. Чорногорія – 4 перемоги, 4 поразки (12)

За підсумками другого етапу три найкращі команди групи I вийдуть до фінальної частини чемпіонату світу-2027. Мундіаль відбудеться з 27 серпня по 12 вересня 2027 року в Катарі.

Як повідомляв OBOZ.UA, тренерський штаб національної збірної України вже визначився зі складом на майбутні матчі.

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Нагадаємо, що в основному раунді відбору українці почали з двох перемог – у листопаді 2025 року обіграли Грузію на виїзді 92:79, а потім удома перемогли Данію 88:71.

Перші поразки припали на лютневе вікно. Україна двічі поступилася Іспанії – 66:86 удома та 64:78 на виїзді. Саме ці результати стали двома єдиними поразками нашої збірної на першому етапі.

Головні історії дня

Втім, збірна України дуже переконливо завершила перший раунд. Цього літа вона спочатку вдруге перемогла Грузію з рахунком 95:76, а за кілька днів розгромила Данію на виїзді з рахунком 99:69.

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Результати першого етапу перенесли до другого раунду, тому Україна розпочала новий етап із чотирма перемогами та двома поразками.

У серпні команда Багатскіса продовжила переможну серію. Спочатку в Ризі українці перемогли Грецію з рахунком 82:76, а потім на виїзді перемогли Чорногорію з рахунком 98:89.