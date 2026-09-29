Національна збірна України з футболу в п’ятницю, 2 жовтня, проведе свій перший номінально домашній матч Дивізіону B Ліги націй УЄФА. Матч третього туру відбудеться у словацькій Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського

Відео дня

Після двох зіграних турів Україна та Північна Ірландія мають по чотири очки й ділять перші два місця у своїй групі.

OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Північна Ірландія. Початок о 21:45 за київським часом.

Ексклюзивні права на показ матчу на території України належать медіасервісу MEGOGO. Вболівальники зможуть стежити за грою як за передплатою, так і у відкритому доступі.

Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO для користувачів пакетів "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" (MEGOPACK), а також на каналах "MEGOGO Футбол".

Крім того, матч безкоштовно покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ". Його сигнал доступний глядачам цифрового ефірного телебачення Т2 та абонентам кабельних мереж.

Трансляцію супроводжуватиме традиційна передматчева студія за участю журналістів та запрошених експертів. Її початок заплановано на 20:45 за київським часом.

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Історія офіційних зустрічей України та Північної Ірландії налічує шість матчів. Українська команда здобула три перемоги, двічі було зафіксовано нічию, ще один поєдинок завершився успіхом британської збірної. Різниця забитих і пропущених м’ячів становить 4:3 на користь українців.

Вперше суперники зустрілися у відбірковому турнірі чемпіонату світу 1998 року. Тоді Україна двічі перемогла: 1:0 у Белфасті завдяки голу Сергія Реброва та 2:1 у Києві після влучних ударів Віталія Косовського й Андрія Шевченка.

Головні історії дня

У кваліфікації Євро-2004 команди зіграли в нульові нічиї. Єдина поразка України в цьому протистоянні сталася на чемпіонаті Європи 2016 року у Франції, де північноірландці виграли з рахунком 2:0.

Останній очний матч відбувся в червні 2021 року.

У товариському матчі в Дніпрі команда Андрія Шевченка перемогла з рахунком 1:0, а єдиний гол забив Олександр Зубков.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі Україна здобула історичну перемогу над Угорщиною з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана на 42-й хвилині. Матч другого туру проти Грузії завершився нульовою нічиєю.

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