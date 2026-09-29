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Де безкоштовно дивитися футбол Україна – Північна Ірландія. Розклад трансляцій Ліги націй

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
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Де безкоштовно дивитися футбол Україна – Північна Ірландія. Розклад трансляцій Ліги націй
Поєдинок відбудеться у Словаччині

Національна збірна України з футболу в п’ятницю, 2 жовтня, проведе свій перший номінально домашній матч Дивізіону B Ліги націй УЄФА. Матч третього туру відбудеться у словацькій Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського

Після двох зіграних турів Україна та Північна Ірландія мають по чотири очки й ділять перші два місця у своїй групі.

OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Північна Ірландія. Початок о 21:45 за київським часом.

Де безкоштовно дивитися футбол Україна – Північна Ірландія. Розклад трансляцій Ліги націй

Календар України в Лізі націй

Джерело: УАФ

Ексклюзивні права на показ матчу на території України належать медіасервісу MEGOGO. Вболівальники зможуть стежити за грою як за передплатою, так і у відкритому доступі.

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Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO для користувачів пакетів "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" (MEGOPACK), а також на каналах "MEGOGO Футбол".

Крім того, матч безкоштовно покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ". Його сигнал доступний глядачам цифрового ефірного телебачення Т2 та абонентам кабельних мереж.

Де безкоштовно дивитися футбол Україна – Північна Ірландія. Розклад трансляцій Ліги націй

Футбол покаже Мегого

Трансляцію супроводжуватиме традиційна передматчева студія за участю журналістів та запрошених експертів. Її початок заплановано на 20:45 за київським часом.

Історія офіційних зустрічей України та Північної Ірландії налічує шість матчів. Українська команда здобула три перемоги, двічі було зафіксовано нічию, ще один поєдинок завершився успіхом британської збірної. Різниця забитих і пропущених м’ячів становить 4:3 на користь українців.

Де безкоштовно дивитися футбол Україна – Північна Ірландія. Розклад трансляцій Ліги націй

Збірна України з футболу

Вперше суперники зустрілися у відбірковому турнірі чемпіонату світу 1998 року. Тоді Україна двічі перемогла: 1:0 у Белфасті завдяки голу Сергія Реброва та 2:1 у Києві після влучних ударів Віталія Косовського й Андрія Шевченка.

У кваліфікації Євро-2004 команди зіграли в нульові нічиї. Єдина поразка України в цьому протистоянні сталася на чемпіонаті Європи 2016 року у Франції, де північноірландці виграли з рахунком 2:0.

Останній очний матч відбувся в червні 2021 року.

Україна – Північна Ірландія

Україна – Північна Ірландія

У товариському матчі в Дніпрі команда Андрія Шевченка перемогла з рахунком 1:0, а єдиний гол забив Олександр Зубков.

Олександр Зубков забив дебютний гол за збірну

Олександр Зубков забив дебютний гол за збірну

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому турі Україна здобула історичну перемогу над Угорщиною з рахунком 1:0 завдяки голу Данила Сікана на 42-й хвилині. Матч другого туру проти Грузії завершився нульовою нічиєю.

Де безкоштовно дивитися футбол Україна – Північна Ірландія. Розклад трансляцій Ліги націй

Збірна України у важкому поєдинку вирвала перемогу в Угорщини

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