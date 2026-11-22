Де безкоштовно дивитися 1-й етап Кубку світу з біатлону 2026/2027. Розклад трансляцій
26 листопада у фінському Контіолахті стартує перший етап Кубку світу з біатлону сезону 2026/2027. Програма включає індивідуальні гонки серед жінок і чоловіків, одиночну змішану та змішану естафети, а також спринти.
Біатлонний комплекс у Контіолахті розташований на височині біля озера Хеютияйнен, приблизно за 15 км від Йоенсуу. Траса вирізняється мінливим рельєфом: на ній є підйоми та спуски різної протяжності й складності, а перепад висот становить від 89 до 129 метрів. Безпосередньо перед стрільбищем спортсменам доведеться подолати кілька складних підйомів.
Українські вболівальники зможуть дивитися всі гонки наживо на кількох телевізійних та інтернет-платформах, а також переглядати змагання в записі.
Офіційним транслятором турніру в Україні залишається "Суспільне". Усі старти показуватимуть на сайті "Суспільне Спорт", профільному телеканалі "Суспільне Спорт" і регіональних каналах суспільного мовника, доступних у безкоштовній цифровій мережі T2 та кабельних мережах.
Онлайн-трансляції також будуть доступні на платформах MEGOGO, Київстар ТБ і SWEET.TV. Крім того, гонки Кубка світу можна безкоштовно дивитися на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Трансляції передбачені й на телеканалі "Євроспорт", який входить до підписок MEGOPACK і "СПОРТ" сервісу MEGOGO.
До початку нового сезону "Суспільне Спорт" підготувало окремий майданчик для шанувальників біатлону. 26 листопада повноцінно запрацює YouTube-канал "Суспільне Біатлон", де будуть доступні прямі трансляції всіх гонок Кубка світу.
Крім трансляцій, на каналі зберігатимуть повні записи змагань, щоб глядачі могли переглядати їх у зручний час. Також заплановані спеціальні проєкти про зимові види спорту та виступи українських спортсменів. Поступово на майданчику з’явиться архів знакових гонок минулих років.
Склад чоловічої збірної України. Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Денис Насико
Склад жіночої збірної України: Олена Городна, Христина Дмитренко, Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина, Тетяна Тарасюк
Етап 1: Контіолахті, Фінляндія
26 листопада
17:10, індивідуальна гонка 20 км, чоловіки.
27 листопада
17:10, індивідуальна гонка на 15 км, жінки.
28 листопада
14:10, одиночна змішана естафета.
16:15, змішана естафета.
29 листопада
14:00, спринт на 10 км, чоловіки.
17:15, спринт на 7,5 км, жінки.
*час київський
Минулого сезону в загальному заліку Кубку світу найвище серед українських біатлоністів піднявся Віталій Мандзин. Він посів 25-те місце, а найкращим результатом у жіночому заліку стала 52-га позиція Христини Дмитренко. Українська збірна завершила сезон без медалей.
У командних дисциплінах українці досягли найкращого результату в одиночній змішаній естафеті на етапі в Нове-Место, де після дискваліфікації Німеччини піднялися на п'яте місце. У класичній чоловічій естафеті збірна показала сьомий результат на етапі в Гохфільцені.