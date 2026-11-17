Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський зізнався, що не очікує перемоги збірної України в матчі з Грузією в заключний ігровий день групового етапу Ліги націй. За словами екснападника національної команди, сьогодні рівень "синьо-жовтих" можна порівняти з європейськими "карликами", які ніколи ні на що не претендують.

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Таку думку Мілевський висловив у коментарі порталу Sport.ua. За його словами, особливо гнітить ситуація з грою в атаці підопічних Андреа Мальдери, які в п'яти матчах спромоглися забити у ворота суперників лише два м'ячі, тому нічого хорошого від протистояння з Грузією він не чекає.

"У нас знову немає атаки. Два голи в п’яти матчах – навіть не знаю, чий це рівень. Андорри? Говорили, що треба виграти групу, а тепер із Грузією постараємося хоча б не вилетіти. Рятує лише те, що в суперника все ще гірше. Взагалі жодного гола не забили, ще й Кварацхелії немає. У нас приблизно та сама проблема. Купа нападників – і нікого, хто доставляв би їм м’ячі. Хоч хтось розуміє, що взагалі робить Мальдера? Після всіх експериментів я не дуже вірю, що він раптом почне ризикувати. Цього разу поставлю на 0:0", – сказав Милевський.

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Нагадаємо, що поєдинок "синьо-жовтих" і Сакартвело відбудеться 17 листопада. OBOZ.UA розповідав, де дивитися матч Україна – Грузія у Лізі націй, час початку якого – 21:45 за київським часом.

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