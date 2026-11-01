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"Что, газ дадім з тобой?" Усик знявся з російським боксером і відповів на виклик. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
237
"Что, газ дадім з тобой?" Усик знявся з російським боксером і відповів на виклик. Відео
Український боксер зустрівся з росіянином в Ер-Ріяді

Олександр Усик зустрівся з російським суперважковаговиком Арсланбеком Махмудовим під час боксерського вечора в Ер-Ріяді. Росіянин запропонував українському чемпіону провести поєдинок, однак той відповів йому англійською мовою.

Зустріч відбулася в ніч на 1 листопада в Саудівській Аравії, де пройшло шоу "Мексика проти світу". Головною подією вечора став поєдинок між мексиканцем Саулем Альваресом і представником Франції Крістіаном Мбіллі.

''Что, газ дадім з тобой?'' Усик знявся з російським боксером і відповів на виклик. Відео

Усик в Ер-Ріяді

Усик був присутній на заході, щоб підтримати Альвареса. Мексиканський боксер раніше тренувався в таборі українця перед своїм виступом в Ер-Ріяді.

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''Что, газ дадім з тобой?'' Усик знявся з російським боксером і відповів на виклик. Відео

Усик і Махмудов. Джерело: Кадр із відео

Якось до Олександра підійшов Махмудов, увімкнув камеру й звернувся до нього російською мовою.

"Что, газ дадім с тобой? Как счітаєш?" – запитав російський боксер, запропонувавши Усику зустрітися на рингу.

Українець не став відповідати російською й обмежився короткою фразою англійською: "We will see" ("Побачимо"). Після цього Махмудов лише розсміявся в камеру.

Нагадаємо, Усик раніше провів два поєдинки проти Тайсона Ф’юрі, двічі перемігши британця за очками. Українець також здолав Даніеля Дюбуа і завершив виступи в надважкій вазі у статусі абсолютного чемпіона світу.

''Что, газ дадім з тобой?'' Усик знявся з російським боксером і відповів на виклик. Відео

Усик нокаутував Дюбуа

Згодом він повідомив про намір повернутися до першої важкої ваги.

Усик здобув чемпіонські пояси.

Усик із чемпіонськими поясами

Махмудов, який виступає у надважкій категорії, у квітні 2026 року програв Тайсону Ф'юрі одностайним рішенням суддів.

''Что, газ дадім з тобой?'' Усик знявся з російським боксером і відповів на виклик. Відео

Ф'юрі побив Махмудова

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