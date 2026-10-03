''Чорноморець'' відмовився приїжджати до Києва на матч через обстріли столиці

"Чорноморець" скасував поїздку до Києва на товариський матч із "Лівим берегом". Одеський клуб вирішив не наражати футболістів і співробітників на додатковий ризик через ситуацію з безпекою у столиці та Київській області.

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Матч спочатку планували провести 3 жовтня на домашньому стадіоні "Лівого берега". "Чорноморець" мав вирушити до Києва клубним автобусом у другій половині дня 2 жовтня, однак поїздка не відбулася.

За інформацією UA-Футбол, це рішення пов’язане з регулярними повітряними тривогами в Київській області, які відбуваються на тлі обстрілів балістичними ракетами та реактивними дронами. Додатковим фактором стали удари по мостах, що з’єднують Правий і Лівий береги столиці.

За таких умов одеський клуб вирішив відмовитися від поїздки до Києва та скасувати запланований спаринг.

При цьому проведення матчу в майбутньому не виключається. Якщо клуби зможуть домовитися про нові умови, зустріч може відбутися на іншому стадіоні Київської області, а не на домашній арені "Лівого берега".

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Остаточне рішення щодо можливого перенесення контрольного поєдинку поки що не ухвалено.

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці в суботу, 3 жовтня 2026 року, російський швидкісний реактивний безпілотник завдав удару по Північному мосту в Києві , що призвело до пошкодження дорожнього полотна та контактної мережі тролейбуса. У результаті атаки рух транспорту по мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра було тимчасово перекрито.

До цього російські війська чотири рази завдавали ударів по Південному мосту. Після ударів, завданих напередодні, 2 жовтня, рух по мосту було зупинено, а в столиці утворилися величезні затори.