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"Чорноморець" відмовився приїжджати до Києва на матч через обстріли столиці

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
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"Чорноморець" відмовився приїжджати до Києва на матч через обстріли столиці
Матч було перенесено

"Чорноморець" скасував поїздку до Києва на товариський матч із "Лівим берегом". Одеський клуб вирішив не наражати футболістів і співробітників на додатковий ризик через ситуацію з безпекою у столиці та Київській області.

''Чорноморець'' відмовився приїжджати до Києва на матч через обстріли столиці

Головний тренер ФК "Чорноморець" Роман Григорчук. Джерело: ФК "Чорноморець"

Матч спочатку планували провести 3 жовтня на домашньому стадіоні "Лівого берега". "Чорноморець" мав вирушити до Києва клубним автобусом у другій половині дня 2 жовтня, однак поїздка не відбулася.

За інформацією UA-Футбол, це рішення пов’язане з регулярними повітряними тривогами в Київській області, які відбуваються на тлі обстрілів балістичними ракетами та реактивними дронами. Додатковим фактором стали удари по мостах, що з’єднують Правий і Лівий береги столиці.

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''Чорноморець'' відмовився приїжджати до Києва на матч через обстріли столиці

Росія атакувала Північний міст

За таких умов одеський клуб вирішив відмовитися від поїздки до Києва та скасувати запланований спаринг.

При цьому проведення матчу в майбутньому не виключається. Якщо клуби зможуть домовитися про нові умови, зустріч може відбутися на іншому стадіоні Київської області, а не на домашній арені "Лівого берега".

''Чорноморець'' відмовився приїжджати до Києва на матч через обстріли столиці

Автобус ФК "Чорноморець". Джерело: ФК "Чорноморець"

Остаточне рішення щодо можливого перенесення контрольного поєдинку поки що не ухвалено.

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці в суботу, 3 жовтня 2026 року, російський швидкісний реактивний безпілотник завдав удару по Північному мосту в Києві, що призвело до пошкодження дорожнього полотна та контактної мережі тролейбуса. У результаті атаки рух транспорту по мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра було тимчасово перекрито.

До цього російські війська чотири рази завдавали ударів по Південному мосту. Після ударів, завданих напередодні, 2 жовтня, рух по мосту було зупинено, а в столиці утворилися величезні затори.

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