Чеська спортивна ведуча вийшла в ефір з декольте ''до пояса''. Відео набрало мільйони переглядів за кілька днів

Чеська спортивна журналістка Сабіна Якшова стала відомою за межами своєї країни після інтерв’ю з головним тренером футбольного клубу "Усті-над-Лабем" Давидом Оулеглою. "Усті-над-Лабем" поступився "Опаві" з рахунком 2:3. Відеозапис бесіди розійшовся соціальними мережами: глядачі звернули увагу на вбрання ведучої та те, як тренер намагався не дивитися в її бік.

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Якшова з’явилася перед камерою в білому брючному костюмі та топі з глибоким декольте, а Оулегла відповідав на запитання про футбол, переводивши погляд на трибуни, поле та камеру.

Запис тривалістю близько хвилини за кілька днів набрав понад 10 млн переглядів на різних соціальних платформах.

Пізніше Оулегла пояснив свою поведінку сімейними обставинами. За його словами, дружина заборонила йому задивлятися на ведучих, тому він намагається дотримуватися цієї умови.

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Після міжнародного успіху відео журналістка дала інтерв’ю британському виданню The Sun. Вона зізналася, що не очікувала такої уваги за межами Чехії, хоча на батьківщині її вже впізнавали на вулицях.

"Я звикла до уваги, оскільки FK Viagem "Усті-над-Лабем" є одним із найвідоміших у соціальних мережах клубів Чехії. У моїй країні мене впізнають, я популярна ведуча", – зізналася репортерка.

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Водночас Сабіна зазначила, що масштаби поширення запису за кордоном стали для неї несподіванкою.

Сабіні Якшовій 30 років. Вона працює ведучою та репортеркою FK Viagem "Усті-над-Лабом", а на її акаунт в Instagram підписано понад 60 000 підписників.

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За словами журналістки, пропозиція про роботу надійшла безпосередньо від керівництва клубу. До цього вона не мала досвіду роботи спортивною ведучою, тому необхідні навички вона опановувала вже після того, як погодилася на пропозицію.

Якшова зізналася, що спочатку здивувалася запрошенню, але вирішила спробувати себе в новій професії. Вона також розповіла, що їй подобається набувати нового досвіду та розвиватися у роботі.

У особистому житті журналістка перебуває у стосунках із чеським тренером з боксу Петром Петружалеком. У пари двоє дітей.