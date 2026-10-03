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"Черкаські Мавпи" впевнено перемогли "Ніко-Баскет" у Суперлізі GGBET

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read4 хв
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"Черкаські Мавпи" впевнено перемогли "Ніко-Баскет" у Суперлізі GGBET
Матч відбувся у спортивному комплексі "Надія" у Миколаєві. Джерело: ФБУ

У чемпіонаті України з баскетболу в суботу, 3 жовтня, відбудуться чергові матчі Суперліги GGBET. Черкаські Мавпи впевнено здолали Ніко-Баскет – 89:71. Матч відбувся в СК Надія у Миколаєві. Упродовж трьох чвертей у грі зберігалася інтрига, але у фінальному відрізку гості завчасно гарантували собі переможний результат

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Миколаїв, СК Надія

Ніко-Баскет – Черкаські Мавпи (25:18, 16:20, 16:26, 14:25)

Ніко-Баскет:Сімпсон (15 + 6 підбирань), Лук’ян (15 + 6 підбирань + 5 передач), Карпюк (18 + 15 підбирань), Гарбар (2+3 підбирання + 2 блокшоти), Сафонов (6 + 2 підбирання) – старт; Райт (3 +4 підбирання +3 передачі), Бешетя (0 + 3 підбирання), Володін (9), Водолазький (3 + 4 підбирання), Стрижак (0), Рижков (0 + 2 підбирання).

Черкаські Мавпи:Теллі (17 + 11 передач), Марченко (16 +3 підбирання), Толмачов (16), Коровяков (18 + 9 підбирань + 4 передачі), Верещака (6 + 6 підбирань) – старт; Фесун (2 + 3 підбирання), Упир (7 +3 передачі), Голенков (7 + 7 підбирань), Саєнко (0), Андрущенко (0).

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Ключове з матчу

У першій чверті команда Валентина Берєстнєва виглядала дещо агресивніше за гостей і це трансформувалося у позитивний для господарів результат та семиочкову перевагу за підсумками відрізку – 25:18. У другій десятихвилинці протистояння продовжилося у схожому стилі, проте цього разу з більшим зиском для Черкаських Мавп. Підопічні Дмитра Нагорного забрали чверть та скоротили відставання – 41:38.

Після перерви гості перехопили ініціативу та швидко вийшли у лідери, ефективно працюючи з периметра. Забивали Марченко, Голенков, Коровяков. Господарі ж відповідали проходами під кільце та штрафними кидками, які, щоправда, не завжди були вдалими. У підсумку третя чверть завершилася з рахунком – 57:64.

На останній період матчу Черкаські Мавпи вийшли, маючи +7 переваги в активі, але й із 4 фолами в пасиві Коровякова та Толмачова, які були одними з ключових виконавців у ростері Нагорного на цей поєдинок. Згодом до них додався і Марченко, проте господарі не змогли використати цю вразливість собі на користь. Натомість лідери Черкас, попри складні обставини, провели свої хвилини дуже добре і не тільки залишилися на майданчику, а ще й привели свою команду до впевненої перемоги з різницею у 18 очок!

Герой матчу

Чотири гравці Черкаських Мавп провели чудовий матч, але найбільш ефективним у їхньому складі був новачок команди – ветеран Євген Коровяков. У його активі: 18 очок, 9 підбирань та 4 передачі. Його зусилля ефективно доповнили: Джордан Теллі (17 очок + 11 передач), Богдан Толмачов та Кирило Марченко, які набрали по 16.

У Ніко-Баскета найкращим виконавцем на паркеті став також підписаний у цьому сезоні гравець – Ярослав Карпюк. В активі волинянина грізний дабл-дабл – 18 очок та 15 підбирань. Свої 15 очок та 6 підбирань також набрали Сімпсон та Лук’ян. Непогано з лавки себе проявив Володін, реалізувавши 4 з 4 з гри за 9 хвилин на паркеті.

Цифри матчу

59:42 – підбирання на користь Ніко-Баскета, зокрема 25 на чужому щиті проти 16.

39% проти 39% – однакова Але Черкаси влучили 31 із 78, з яких – 10/29 триочкові (34%). Миколаїв – 26 із 66 та лише 5/21 з периметра (23%)

17/20 (85%) – штрафні краще кидали Черкаські Мавпи. Ніко-Баскет реалізував 14 із 25 (56%).

16:5 – втрати. Тотальна перевага за показником у гостей, яка, щоправда, трансформувалася лише в 10 набраних очок (8 у Ніко-Баскета).

11:11 – нічия за очками другого шансу. І майже рівний рахунок за очками, які принесли запасні – 15:16 на користь Черкаських Vавп.

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