Міжнародна федерація хокею (IIHF) може знову відсторонити Росію від своїх турнірів після того, як організація розпочала нове розслідування щодо країни-агресорки. РФ загрожують санкції через те, що до числа учасників внутрішніх змагань включили команду "Дизедь" з окупованого Луганська.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter, написав журналіст Чеської національної телерадіокомпанії Міхал Душик. За його словами, Федерація хокею Росії (ФХР) порушила статут IIHF та Олімпійську хартію, які не визнають захоплення країною-агресоркою регіонів України.

Підсумки розслідування можуть стати новим приводом для виключення російських команд із чемпіонатів світу після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав IIHF повернути представників РФ до своїх турнірів. Це рішення викликало жорстку реакцію європейців, які масово відмовилися виходити на лід на матчі з агресорами.

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Водночас пізніше стало відомо, що двоє суддів, які ухвалили рішення на користь РФ, до засідання відвідували Москву. А напередодні Канада заборонила росіянам в’їзд до країни на молодіжний чемпіонат світу.

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Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.