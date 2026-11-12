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Через Україну. Росії загрожує нове відсторонення від ЧС з хокею: що сталося

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
627
Через Україну. Росії загрожує нове відсторонення від ЧС з хокею: що сталося
Росія може не зіграти на ЧС

Міжнародна федерація хокею (IIHF) може знову відсторонити Росію від своїх турнірів після того, як організація розпочала нове розслідування щодо країни-агресорки. РФ загрожують санкції через те, що до числа учасників внутрішніх змагань включили команду "Дизедь" з окупованого Луганська.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Х, раніше відомої як Twitter, написав журналіст Чеської національної телерадіокомпанії Міхал Душик. За його словами, Федерація хокею Росії (ФХР) порушила статут IIHF та Олімпійську хартію, які не визнають захоплення країною-агресоркою регіонів України.

Через Україну. Росії загрожує нове відсторонення від ЧС з хокею: що сталося

Уболівальник збірної Росії

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Через Україну. Росії загрожує нове відсторонення від ЧС з хокею: що сталося

Російські хокеїсти виступають у нейтральному статусі

Підсумки розслідування можуть стати новим приводом для виключення російських команд із чемпіонатів світу після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав IIHF повернути представників РФ до своїх турнірів. Це рішення викликало жорстку реакцію європейців, які масово відмовилися виходити на лід на матчі з агресорами.

Водночас пізніше стало відомо, що двоє суддів, які ухвалили рішення на користь РФ, до засідання відвідували Москву. А напередодні Канада заборонила росіянам в’їзд до країни на молодіжний чемпіонат світу.

Через Україну. Росії загрожує нове відсторонення від ЧС з хокею: що сталося

Українські вболівальники вивісили плакат про РФ

Росія продовжує бути забаненою в хокеї

Диктатор Володимир Путін грає в хокей. Джерело: "Советский спорт"

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.

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