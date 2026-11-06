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Через бойкот Світоліної: у проведення WTA Finals внесли важливу зміну

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
840
Через бойкот Світоліної: у проведення WTA Finals внесли важливу зміну
Світоліна бойкотує росіянок

Жіноча тенісна асоціація (WTA) відмовилася від традиційного групового фото учасниць Підсумкового турніру, який цього року приймає американський Індіан-Веллс. Причиною стала відмова українки Еліни Світоліної брати участь у заході з представницями Білорусі та Росії – Аріною Соболенко та Міррою Андрєєвою.

Про це пише портал womenstennisblog.com, зазначаючи, що бойкот першої ракетки України не став несподіванкою, адже наші тенісистки з початку воєнної агресії РФ відмовляються навіть тиснути руки суперницям із РФ і РБ. Водночас у WTA з повагою поставилися до позиції Еліни.

Через бойкот Світоліної: у проведення WTA Finals внесли важливу зміну

Вболівальниця українських тенісисток

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Через бойкот Світоліної: у проведення WTA Finals внесли важливу зміну

Склад учасниць Підсумкового турніру

Зазначається, що замість групового фото організатори турніру WTA Finals 2026 представлять індивідуальні портрети восьми тенісисток. Крім Світоліної, Андреєвої та Соболенко, на американські корти вийдуть Джессіка Пегула, Кароліна Мухова, Олена Рибакіна, Коко Гауфф і Лінда Носкова.

На груповому етапі суперницями українки стануть білоруска, росіянка та чешка Мухова. Перший поєдинок Світоліна проведе проти Андреєвої в ніч про 9 листопада. OBOZ.UA розповідав, де дивитися матч Світоліна – Андреєва на WTA Finals.

Через бойкот Світоліної: у проведення WTA Finals внесли важливу зміну

Еліна Світоліна. Джерело: Mercedes-Benz

Через бойкот Світоліної: у проведення WTA Finals внесли важливу зміну

Світоліна зіграє на WTA Finals-2026. Джерело: WTA

Як повідомляв OBOZ.UA, під час тренування Джессіки Пегули та Мирри Андрєєвої в ефір потрапили неприємні висловлювання американки про тенісистку з Росії.

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