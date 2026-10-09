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Чемпіонку ОІ з РФ "з інтелектом пралки" висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 180
Вероніка Степанова
Вероніка Степанова підтримує війну

Російська лижниця Вероніка Степанова, інтелект якої порівнювали з пральною машинкою, зганьбилася в мережі після того, як раптово відмовилася від категоричного небажання отримувати "нейтральний статус". При цьому чемпіонка Олімпіади-2022 в естафеті порівняла таку можливість виступити на міжнародних турнірах із "квитком до стрип-клубу".

"Хочу прояснити: ніхто в лижній збірній Росії не виступає проти самого факту отримання нейтрального статусу. Сам по собі такий статус – не більше ніж квиток. Якщо вам видали квиток до стрип-клубу, то це ще не означає, що ви ним скористаєтеся. Тим більше – що будете роздягатися самі", – написала Степанова у своєму Telegram-каналі.

Чемпіонку ОІ з РФ ''з інтелектом пралки'' висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора

Вероніка Степанова висловилася щодо "нейтрального статусу". Джерело: Telegram-канал Вероніки Степанової

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Чемпіонку ОІ з РФ ''з інтелектом пралки'' висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора

Вероніка Степанова та Володимир Путін. Джерело: сайт Кремля

Читачі порталу Sports.ru не залишили без уваги ці слова прихильниці диктаторського режиму Володимира Путіна. Вони висміяли спортсменку, яка раніше відмовилася виступати на ОІ-2026. Вона також критикувала росіян, які погодилися виступати на Іграх-2024 у Парижі без прапора та гімну.

Чемпіонку ОІ з РФ ''з інтелектом пралки'' висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора

Вероніка Степанова. Джерело: Telegram-канал Вероніки Степанової

Чемпіонку ОІ з РФ ''з інтелектом пралки'' висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора

Вероніка Степанова на тренуванні. Джерело: Instagram Вероніки Степанової

"Зрозуміло, схоже, пішов прогрів перед перевзуванням у повітрі. Спочатку подам заявку на статус, але не факт, що отримаю, потім отримаю, але не поїду, поїду, але не виступатиму, заявлюся на гонку, але не вийду на старт, вийду на старт, всі й так знають, звідки ми", "До речі, що це за стрип-клуб такий із квитками?", "Ти ж казала, що нізащо", "Надзвичайно ідіотське порівняння", – пишуть у коментарях.

Чемпіонку ОІ з РФ ''з інтелектом пралки'' висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора

Степанову висміяли в мережі. Джерело: Sports.ru

Чемпіонку ОІ з РФ ''з інтелектом пралки'' висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора

Степанова потрапила під тролінг. Джерело: Sports.ru

Чемпіонку ОІ з РФ ''з інтелектом пралки'' висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора

У мережі висміяли Степанову. Джерело: Sports.ru

Чемпіонку ОІ з РФ ''з інтелектом пралки'' висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора

Степанова стала об'єктом глузувань. Джерело: Sports.ru

Чемпіонку ОІ з РФ ''з інтелектом пралки'' висміяли за порівняння зі стриптизом виступу без прапора

Степанова стала об'єктом уїдливих коментарів. Джерело: Sports.ru

Зазначимо, що Степанова є затятою Z-патріоткою та прихильницею Путіна. У лютому 2025 року лижниця народила дитину від 54-річного заступника Маргарити Симоньян на пропагандистському каналі Russia Today.

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