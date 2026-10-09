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Чемпіонка ОІ з РФ викликала у росіян почуття огиди після того, як розкритикувала їх за ниття через зростання цін

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
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Чемпіонка ОІ з РФ викликала у росіян почуття огиди після того, як розкритикувала їх за ниття через зростання цін
Родніну розкритикували в мережі

Триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна потрапила під шквал критики після того, як виправдала підвищення вартості комунальних послуг для росіян. Депутатка Державної думи назвала всі розмови навколо зростання цього податку на 20% "накручуванням", що не відповідає дійсності.

"Зростання тарифів на ЖКГ? Це вас накручують. Це переважно стосується приватних компаній. У нас є певний державний ліміт, щоб зростання не перевищувало певного рівня. Для кожної людини зростання цін – це не дуже приємний момент. Не можу сказати, що це катастрофічно, але для будь-кого це неприємно і викликає далеко не найпозитивніші емоції", – сказала Родніна.

Чемпіонка ОІ з РФ викликала у росіян почуття огиди після того, як розкритикувала їх за ниття через зростання цін

Ірина Родніна. Джерело: РБК

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Чемпіонка ОІ з РФ викликала у росіян почуття огиди після того, як розкритикувала їх за ниття через зростання цін

Росія ізольована від світового спорту.

Читачі порталу Sports.ru не залишили без уваги ці слова поплічниці диктаторського режиму Володимира Путіна. Вони нагадали колишній фігуристці, що в Держдумі вона отримує неймовірну зарплату і не помічає зростання цін та тарифів.

"Сидить із награбованими мільйонами та зарплатою в 500 тисяч, вчить нас життю", "Господи, просто перестань говорити вголос, будь ласка", "Позорисько. До раніше прославленої великої чемпіонки давно не залишилося жодної поваги. Лише почуття огиди та зневаги", "Та яка катастрофа, з такою зарплатою, як у Родніної, а якщо буде замало, то ж завжди можна підвищити", – пишуть у коментарях.

Чемпіонка ОІ з РФ викликала у росіян почуття огиди після того, як розкритикувала їх за ниття через зростання цін

Росіяни висміяли Родніну. Джерело: Sports.ru

Чемпіонка ОІ з РФ викликала у росіян почуття огиди після того, як розкритикувала їх за ниття через зростання цін

Росіяни розкритикували Родніну. Джерело: Sports.ru

Чемпіонка ОІ з РФ викликала у росіян почуття огиди після того, як розкритикувала їх за ниття через зростання цін

Ріднина потрапила під критику. Джерело: Sports.ru

Як повідомляв OBOZ.UA, Ірина Родніна назвала санкції, введені проти країни-агресора, "спробою зупинити розвиток Росії".

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