Чемпіонат дограють… ніколи? Хто переносить матчі УПЛ через сирени та чи можна вирішити цю проблему в умовах війни

Український елітний футбол потрохи перетворюється на серіал без завершення. Кожен третій тур як серія, в якої відкритий фінал: чи дограють матч і коли це взагалі станеться? Адже вже відчутно багато ігор перенесені, а це ми ще навіть не дійшли до середини чемпіонату. Чи можна врятувати УПЛ? І яке може бути рішення? Аналізує OBOZ.UA.

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Переносили вже 8 ігор!

Сезон 26/27 нашої рідної УПЛ, схоже, стане абсолютним рекордсменом за кількістю перенесених і не зіграних матчів. У 12-му турі не відбулися всі 8 матчів чемпіонату! Були численні випадки, коли матчі застрягали в невизначеності, але клуби принципово лишалися чекати до останнього та врятували цю статистику від катастрофи й переходу кількості відкладених ігор у двозначну площину. До слова, дограли з цих матчів тільки один.

Давайте поступово. Почалося все ще до старту нового сезону, коли в першому ж турі "Динамо" попросило відкласти зустріч проти "Лівого Берега" через кваліфікацію до ЛЄ і ЛК. У підсумку, немає ані єврокубків, ані повноцінного стартового вікенду. Тепер ще й не зовсім зрозуміло, чи буде він зіграний, бо Київська область страждає не тільки від сирен. У 2-му турі довелося скасувати гру "Чорноморця" проти "Колоса", адже російський дрон атакував одеський стадіон. У 6 турі переїхали одразу дві гри – "Вереса" з "Кудрівкою" та "Кривбаса" проти "Харкова". Першу дограли в жовтні, друга тільки планується на кінець листопада.

11-й тур – головний біль майбутньої логістики. Адже там не зіграли одразу три матчі! Всі вони були записані на 13:00, тільки в різні дні. "Колос" і "Полісся" в одній парі та ЛНЗ і "Харків" в іншій довго чекали тиші. Але в той день російський терор був особливо тривалим – обидві зустрічі так і не почалися. Був у минулому турі ще один, справді іконічний приклад. У суботу "ЛБ" і "Буковина" побігали один тайм, дали гол із рикошетом і пішли чекати відбою. Не дочекалися, гру перенесли на наступний день. Але в неділю вже згадана затяжна тривога не дала розпочати цей матч навіть о 12-й годині! Через потенційну загрозу, ця гра була пересена вдруге. І тільки вона поки має місце у розкладі, втретє спробують дограти під час цієї паузи на збірні. А що робити з іншими – питання відкрите.

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Черговим викликом стала гра 12-го туру, "Харкова" проти "Карпат". За ніч і ранок суботи в Києві було 4 тривоги, їх супроводжували несамовиті російські обстріли енергетики, коли за кілька годин в одну область прилетіло 36 балістичних ракет! Гру розпочали в умовах відсутності тривоги, із затримкою на 8 хвилин і проігнорувавши одну жовту тривогу в столиці (13:13-13:26), але інша випала точнісінько на початок другого тайму (14:03) і через неї команди на поле вже не виходили. Відбій пролунав о 16:14 – та на той момент футболісти вже поїхали зі стадіону.

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Як взагалі вирішують, чи будуть сьогодні догравати?

У загальному доступі немає документа, який описав би критерії вирішення майбутнього кожної конкретної гри УПЛ. Коментатор Віталій Волочай у своєму блозі писав про приклад із гри, коли сирена раптово дісталася Кам’янця-Подільського. Це була не загроза МіГ-31, російські реактивні дрони пролетіли вздовж кордону з Молдовою та дісталися Буковини.

Якщо тривога триває 1,5 години, то Делегат УАФ збирає представників клубів і арбітра, і дає їм папірчик, на якому вони мають поставити підпис про те, що вони погоджуються чекати відбою … Судячи з усього, на Арені Лівий Берег представник "Карпат" свій підпис не поставив, тому за регламентом матч переноситься на невизначений термін Віталій Волочай, спортивний коментатор

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Тоді представники "Кривбаса" та "Буковини" вирішили, що готові чекати. Все ж таки, для Чернівецької області сирени бувають нечасто – і вона справді закінчилася через 15 хвилин, матч дограли того ж дня. А от хто саме недотерпів у суботній грі "Лівого Берега" з "Карпатами" поки невідомо. До слова, якби команди почекали того відбою, то дограли б навіть за сонячного світла, адже наступної умовної тиші в столиці було вдосталь на цілий тайм. Та все ж, це лотерея, може пощастити, а може й ні.

Мідвіків на всіх не вистачить

Деякі матчі з наразі 7 перенесених матчів УПЛ вже перепризначили, по окремих чекаємо рішення. Але чи вистачить на всіх пауз і вікон посеред тижня, якщо до зимової перерви ще лишається 4 повноцінні тури? Та й подивіться на таблицю – як її зараз читати, якщо "Харків" іде на четвертому місці, маючи 3(!) гри в запасі? Вони просто йдуть лідером УПЛ за очками, але який буде тонус команди на ті мідвіки, коли запланують догравання?

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Що вже казати про тури Першої та Другої ліг, де клуби не можуть дозволити собі багато догравань і перенесень. Наприклад, цього ж тижня "Інгулець" і "Куликів-Білка" запланували початок зустрічі аж на ранок – але дограли тільки під вечір, у глибокій темряві, через 10 годин після стартового свистка.

Радикальні рішення українському футболу не допоможуть

Найлегший, як могло б здатися, вихід із ситуації, одночасно і найбільш дискримінаційний. Чемпіонат можуть дограти в тих областях України, де повітряні тривог не такі часті. Це переважно західні регіони. Можна сказати, що, принаймні, не буде переривань. Та будьмо чесними: до будь-яких областей багато із ворожих дронів не долітають тільки завдяки ЗСУ, адже ми знаємо, що росіяни продовжують вдосконалювати свої безпілотники, зокрема й за дальністю польоту. Тим паче, є ще фактор балістики – "Оболонь" із жовтневою атакою в кількох кілометрах від своєї арени, добре знає, про що мова. Не підходить.

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Є зимовий варіант – добігати в грудні. Але зима вже настільки раптово прийшла до України, що цей напрям одразу забуваємо. Тим паче, наші клуби, на відміну від представників АПЛ чи Бундесліги, не проводять підготовку своїх футболістів до екстремально холодних умов, щоб не тільки відбути 90 хвилин, а ще й щось показати. Та й проблема блекаутів знову на часі. В умовах потенційної постійної темряви у тій же багатомільйонній столиці мегават поки не вистачить, щоб заживити навіть сучасний та енергоефективний стадіон "ЛБ".

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Тотально радикальне рішення – перенести перервані ігри на збори закордон. Але в яку тоді країну летіти тому ж ""Харкову", щоб зібрати усіх своїх суперників по зупинених матчах. І чи взагалі отримає така гра телеаудиторію? А якщо навесні будуть нові перенесені ігри? Можна відмовитися від прив’язки до вік-енду та грати просто посеред тижня. Але це вже зламає роботу всієї країни, бо організація зустрічі стосується не тільки тренерського штабу, а й умовних поліції, медиків та інших структур. На таке не погодиться і "Шахтар", у якого попереду ще мінімум 4 гри в Лізі чемпіонів і потрібен чіткий графік.

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То яке рішення?

Найпростіше і найлегше, що вбачається просто зараз, – логічні зміни до регламенту та формату. Із того, що на поверхні, то треба змінювати час початку: футболістам доведеться просинатися о 7-й ранку, щоб вже об 11-й вийти на поле, але гарантовано мати багато часу на матч і потім не жалітися на перенесення і незручний графік. Всі інші або недоречні, або дуже складні в реалізації.

Український футбол у час війни – суцільний експеримент. Не дуже зрозуміло, хто і над ким його проводить, але якщо стоїть завдання зберегти чемпіонат і бодай якусь конкуренцію на рівні Європи, то Дирекція УПЛ має йти на непопулярні кроки. Найдешевший репутаційно варіант – дуже ранній початок. Тоді, хоча б потенційно, скасованих ігор поменшає навіть у найбільш атакованих областях.