Чемпіона ОІ з РФ викинули з міжнародної федерації. Він влаштував істерику й поскаржився на змову проти Росії

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензинУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензин: до чого "готуються" АЗСДональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото"Не нова Ялта": у Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном та згадали Україну"Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну": євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAM"Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну": євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAMДавид АрахаміяРоздача грошей у конвертах нардепам: ОГП передав до НАБУ документи щодо звернення ЦПК про можливі протиправні дії АрахаміїІлюстративне зображення: готівкові купюри гривні та долариУкраїнців "готують" до нового курсу долара: чого очікувати від банківПрезидент України Володимир Зеленський"Досі немає відповіді на головне питання": Зеленський назвав умови справедливого миру для УкраїниНа Сумщині та Чернігівщині активізувалися російські ДРГ: прикордонники розкрили плани ворогаНа Сумщині та Чернігівщині активізувалися російські ДРГ: прикордонники розкрили плани ворогаІлюстрація. Фінансовий гороскопТри знаки зодіаку нарешті виберуться з фінансової ями: гроші самі приходитимуть до рукМагазин Pepco в Познані. ІлюстраціяПопулярні польські магазини відкрилися в Україні: названо адреси Pepco

Чемпіона ОІ з РФ викинули з міжнародної федерації. Він влаштував істерику й поскаржився на змову проти Росії

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,4 т.
Чемпіона ОІ з РФ викинули з міжнародної федерації. Він влаштував істерику й поскаржився на змову проти Росії
Маміашвілі розкритикував МОК

Олімпійський чемпіон Сеула-88 Михайло Маміашвілі обурився тим, що його не обрали до складу бюро Об’єднаного світу боротьби (UWW). Представник країни-агресорки назвав голосування несправедливим і таким, що нібито свідчить про упередженість до росіян.

Про це Маміашвілі заявив в інтерв’ю порталу Sport24. Президент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) і поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна, який називав українців ізгоями та донощиками, також здивувався засудженню своєї провоєнної позиції.

Чемпіона ОІ з РФ викинули з міжнародної федерації. Він влаштував істерику й поскаржився на змову проти Росії

Фанати України закликають зупинити війну.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
19,4 т.
"Йди у відставку, старий вже": Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережі
19,4 т.
"Йди у відставку, старий вже": Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережі
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
18,4 т.
Стали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса
18,4 т.
Стали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
14,1 т.
"Це просто смішно": легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим "конкурсом клоунів"
14,1 т.
"Це просто смішно": легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим "конкурсом клоунів"
Чемпіона ОІ з РФ викинули з міжнародної федерації. Він влаштував істерику й поскаржився на змову проти Росії

Михайло Маміашвілі. Джерело: "Матч ТВ"

"Ця історія – продовження тих обмежень, які наклали на мене кілька місяців тому. Можна сказати, що моє необрання до Бюро UWW стало завершенням усіх цих незрозумілих претензій. Це найяскравіший прояв тієї безпринципності, яка зараз виявляється щодо нашої країни. Нам просто не треба жити в ілюзіях. Сьогодні прагнення бути думками й справами зі своєю країною чомусь засуджують в іншому світі. На жаль, моя історія – не єдиний подібний приклад", – сказав Маміашвілі.

Чемпіона ОІ з РФ викинули з міжнародної федерації. Він влаштував істерику й поскаржився на змову проти Росії

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "КоммерсантЪ"

Чемпіона ОІ з РФ викинули з міжнародної федерації. Він влаштував істерику й поскаржився на змову проти Росії

Міхаіл Маміашвілі (у центрі) входив до бюро UWW. Джерело: UWW

Раніше цей росіянин вимагав від українських спортсменів "навчитися вітатися" з атлетами з РФ, а також обурився неповагою до країни-агресорки з боку наших співвітчизників.

Схожі теми
Вільна боротьбаГреко-римська боротьбаМихайло МаміашвіліМихайло Маміашвілі
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!