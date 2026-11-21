Харківські Соколи вперше у своїй історії обіграли Дніпро і зробили це дуже впевнено – 90:64, завдавши чемпіону найбільшої поразки за п’ять років. Поєдинок у чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі GGBET відбувся в Києві.

Відео дня

Харківські Соколи – Дніпро 90:64 (21:12, 23:21, 25:16, 21:15)

Київ, ПС Венето

Харківські Соколи: Сушкін 21, Соловйов 21, Клевзуник 18 + 6 підбирань, Сандул 4, Хохоник 10 + 6 передач – старт; Романиця 7, Ліщина 7, Клебан 2, Безима 0, Змієвський 0

Дніпро: Закурдаєв 12, Сипало 8, Сорочан 7, Тимофеєнко 2, Колдомасов 7 – старт; Дубоненко 11, Конєв 10 + 7 підбирань, Горобченко 5, Загреба 4, Смітюх 2, Бондарчук 1

Ключове з матчу

Харківські Соколи з перших хвилин переважали Дніпро по грі, виграючи підбирання на чужому щиті, агресивніше граючи в атаці і влучаючи один за одним дальні. В підсумку першу чверть підопічні Дмитра Забірченка виграли 21:12.

В другій чверті Дніпро на певний момент перехопив ініціативу, скоротив відставання до 4 очок, але далі Соколи повернули гру під свій контроль і з кожною хвилиною лише закріплювали лідерство.

В підсумку Соколи виграли +26. Це найбільша поразка Дніпра в чемпіонаті з листопада 2021 року (тоді поступилися Прометею з різницею 38 очок – 64:102). Відтоді клуб виграв три поспіль чемпіонських титули Суперліги.

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Герой матчу

В складі Соколів віділялись троє гравців – Єгор Сушкін та Олексій Соловйов, які після цього туру вирушать до збірної України, набрали по 21 очко (Соловйов влучив 5/6 триочкових), а Денис Клевзуник додав 18 очок і 6 підбирань.

Цифри матчу

39-26 – перевага Соколів за підбираннями

14 підбирань зібрали гравці Соколів на чужому щиті, 15 підбирань у Дніпра на своєму щиті

Головні історії дня

24:24 – паритет у команд за очкам з три секундної зони

По 4 очка Дніпро набрав у швидких відривах і після підбирань

Що далі

Завтра, 22 листопада, Дніпро зіграє проти Київ-Баскета, а Харківські Соколи зустрінуться з Запоріжжям