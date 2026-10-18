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Чемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцю

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
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Чемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцю
Британський суперважкоатлет зробив відверту заяву

Британський боксер Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) заявив про бажання провести третій поєдинок з Олександром Усиком після перемоги над Фабіо Вордлі. Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі впевнений, що в наступному поєдинку зможе взяти гору над українцем, якому двічі програв достроково.

17 жовтня Дюбуа переміг Вордлі в реванші в Лондоні, завершивши бій у другому раунді. Після поєдинку британець заговорив про можливу трилогію з Усиком, який залишається непереможеним на професійному рингу.

"Безумовно, безумовно, я б цього хотів. Цього разу ми переможемо. Ми припустилися помилок, але тепер вийдемо переможцями", – заявив Дюбуа в інтерв’ю, відповідаючи на запитання про третій бій з українцем.

Чемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцю

Даніель Дюбуа. Джерело: WBA

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У двох попередніх поєдинках Усик обидва рази зупиняв британця. Тепер Дюбуа розраховує отримати ще один шанс і стверджує, що врахував допущені раніше помилки.

Після перемоги над Вордлі чемпіон також висловився щодо сили своїх ударів. За його словами, навіть висока стійкість суперника не допомогла витримати його атаки.

"У Фабіо міцна щелепа. Він відомий тим, що здатний витримувати удари й терпіти, але я пробивав його. Іноді мені доводилося стримувати себе й заново вибудовувати атаку", — сказав британець.

Чемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцю

Даніель Дюбуа

Промоутер Дюбуа Френк Уоррен вважає, що за останній рік боксер суттєво змінився. На його думку, нинішній чемпіон став іншим бійцем і становить серйозну загрозу для суперників.

"Даніель, на мій погляд, вже не той боксер, яким був навіть рік тому. Зараз це зовсім інший боєць", – зазначив Уоррен.

Чемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцю

Дюбуа та Уоррен

При цьому можливий третій поєдинок з Усиком не є єдиним варіантом для Дюбуа. Британець також згадав чемпіона світу за версією WBC Агіта Кабайела, заявивши, що готовий зустрітися з наступним суперником у черзі.

"Я чув розмови про Кабайела, але битимуся з тим, хто наступним опиниться в черзі. Або з тим, хто заплатить більше", – сказав Дюбуа.

Чемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцю

Дюбуа переміг Уоррена

Уоррен розраховує, що у 2027 році провідні боксери надважкої ваги почнуть об'єднувати чемпіонські пояси. За його оцінками, для визначення абсолютного чемпіона може знадобитися близько 18 місяців, однак перший об'єднавчий поєдинок він сподівається організувати вже в першому кварталі наступного року.

Промоутер також не виключив повернення Усика до боротьби за чемпіонські титули. При цьому конкретні терміни можливого третього поєдинку українця з Дюбуа поки що не названо.

Як повідомляв OBOZ.UA, у першому поєдинку, який відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик впевнено нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді.

У липні 2025 року Усик знову переміг Даніеля і вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Чемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцю

Поєдинок відбувся на "Уемблі" в Лондоні

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