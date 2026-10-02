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Чехія влаштувала бунт після допуску збірної Росії з хокею

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read3 хв
icon 432
Чехія влаштувала бунт після допуску збірної Росії з хокею
Команда може пропустити Універсіаду

Чеські хокейні команди, ймовірно, пропустять зимову Універсіаду 2027 року в Китаї після рішення організаторів допустити до турніру спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Проти можливих матчів із російськими хокеїстами виступив Чеський союз хокею, що поставило під сумнів участь національних студентських збірних у змаганнях.

Чехія влаштувала бунт після допуску збірної Росії з хокею

Збірна Росії з хокею

Міжнародна федерація університетського спорту (FISU) ще в травні дозволила участь російських і білоруських спортсменів у зимовій Універсіаді, яка відбудеться в січні 2027 року в китайському Чанччуні. Представники цих країн мають виступати під нейтральним прапором.

Спочатку Чеська асоціація університетського спорту (CAUS) не висловлювала заперечень проти такого рішення. Більше того, в організації зазначали, що не розглядають нейтральних спортсменів як представників російської держави.

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Однак, як повідомляє Sport.cz, минулого тижня CAUS отримала лист від Чеського союзу хокею (CSLH), у якому федерація висловила категоричну незгоду з можливою участю чеських хокеїстів у матчах проти росіян, навіть якщо ті виступають під нейтральним статусом.

Чехія влаштувала бунт після допуску збірної Росії з хокею

Путін на хокеї

Голова CAUS Івана Ертлова підтвердила, що між сторонами відбувся обмін листами. За її словами, формально хокейний союз не може впливати на склад студентської збірної, однак без підтримки федерації та клубів сформувати команду буде неможливо.

"Якщо хокейний союз не рекомендує своїм членам брати участь в Універсіаді, а клуби не відпустять гравців, ми не зможемо зібрати склад, навіть якщо захочемо поїхати. Для нас визначальною є думка Чеської хокейної спілки та Міжнародної федерації хокею. А вона негативна", – заявила Ертлова.

Чехія влаштувала бунт після допуску збірної Росії з хокею

Івана Ертлова

Джерело: Sport.cz

Остаточні заявки на участь в Універсіаді мають бути подані до 15 жовтня. До цього часу CAUS планує провести додаткові консультації, однак голова організації визнала, що ймовірність участі чоловічої та жіночої хокейних збірних Чехії видається вкрай низькою.

"Дуже ймовірно, що наші хокейні команди не візьмуть участі в Універсіаді", – зазначила Ертлова.

Вона також повідомила, що свою позицію мають висловити Конференція ректорів Чехії та самі студенти, яких стосується ця ситуація. Крім того, асоціація має намір врахувати позицію Національного спортивного агентства, міністра спорту Чехії Бориса Штястного, хокейної федерації та профільних національних спортивних організацій.

Чехія влаштувала бунт після допуску збірної Росії з хокею

Збірну Росії з хокею допустили до Універсіади

За словами Ертлової, найбільше від цієї ситуації страждають самі спортсмени. Вона наголосила, що для багатьох студентів-хокеїстів Універсіада могла стати головним подією спортивної кар’єри, оскільки шансів потрапити до національної збірної у них практично немає.

Як повідомляв OBOZ.UA, у травні було офіційно скасовано рішення про недопуск збірної Росії до міжнародних хокейних турнірів у сезоні 2026/27, яке було ви у після скарги Федерації хокею Росії (ФХР).

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