Сьогодні футбольна збірна України проведе завершальний матч групи Ліги націй. За "збігом обставин", це буде зустріч аутсайдерів – ми граємо проти Грузії, яка на останньому місці квартету. Але за що справді ведеться гра? Та чому в цій грі роль тренера фактично нульова? Розповідає OBOZ.UA.

Відео дня

Україна з тріском провалила турнір

Збірна України могла не заявлятися на Лігу націй. І це серйозна оцінка, яка складається з кількох факторів. Іспит на 4 матчі поспіль ми не витримали – не вистачило глибини складу та рівноцінних замін. Якісних футболістів у нас досі немає – на деякі позиції доступною була тільки одна людина. Новий тренер зробив ставку на експерименти – цьому не місце в таких обсягах на офіційному турнірі. Ятку можна було закривати, коли з Північною Ірландією на правий фланг вийшов Забарний, а Миколенко кидався закривати зону підбору в центрі під час єдиного голу після кутового.

За передостаннє місце в групі ми маємо бути вдячні Грузії, яка видала ще гірший сезон. На завершальний тур Україна підходить, пропустивши 6 голів (4 з них забила одна збірна) і маючи три програні матчі поспіль. УЄФА навіть не рекомендує нашу гру до перегляду, хоча потенційно це боротьба за вихід у Дивізіон С. Так, у цій фразі заховався один відчутний нюанс.

РЕКЛАМА

Чого чекати від 90 хвилин? Обличчя збірної. Вже культова фраза про те, хто й кому має надерти, надовго закріпилася за жовто-синіми, адже самовпевненість протягом турніру аж ніяк не була продемонстрована реальними діями на полі. Грузія ще ніколи не вигравала в України. За 12 матчів маємо 7 перемог жовто-синіх і 5 нічиїх, включно з 0:0 у Тбілісі в другому турі Ліги націй. Тоді в нас був експериментальний склад і сьогодні очікується щось схоже. Здається, час спробувати схему на 4-2-3-1, бо з двома нападниками збірна не вміє грати. М’яч банально не доходить до обох, а форварди не знають, що робити далі, окрім як бігти до останнього. А якщо ситуація розвивається стрімко, то ніхто не встигає прибігти на підтримку; ми стільки разів бачили панічні спроби пробити якомога швидше, аби тільки була дія.

Головні історії дня

На кону – дуже багато. Збірна України цим ганебним виступом втратила шанси на стикові матчі через ЛН і буде аж у третьому кошику на грудневому жеребкуванні відбору до Євро-2028. На кону навіть можлива участь на ЧС-2030! Чому? Детальніше читайте тут.

Тренер прагне зробити фанатів щасливими. Та чи цього вони хочуть?

У вчорашньому коментарі Андреа Мальдера багато повертався до критики в бік збірної та казав, що гравцям соромно. А від Грузії коуч очікує складного матчу. Не будемо кривити душею – ми теж. Український фанат може знищити свою ж збірну словами, але все одно ввімкне матч і буде підтримувати футболістів, хоч і трохи зліший. Тільки коли ми вболіваємо, хочеться побачити віддачу. Програти в боротьбі – це не те ж саме, що ми бачили в останні 3 гри:

РЕКЛАМА

Мені дуже шкода перед українськими вболівальниками. Найбільше розчарування в тому, що ми не можемо дати їм трохи радості. Ми часто говоримо про це в команді. Сподіваюся, завтра ми зможемо подарувати перемогу. Звісно, очки та Ліга націй – це важливо. Але, передусім, ми хочемо зробити наших вболівальників щасливими Андреа Мальдера головний тренер Збірної України з футболу

Чи винний Мальдера в тому, що ми зараз бачимо? І так, і ні. У нього найгірший старт в офіційних матчах серед усіх тренерів в історії збірної, але й збірна ця підійшла до ЛН у поганому стані, вона не вражає та не дивує. Все ті ж виконавці привозять однаково схожий перфоманс зі старими помилками. Мальдера винний у тому, що за 5 матчів і підготовчий процес так і не знайшов ключі до настрою команди. Щоб вона виходила не просто відбути номер, а й поборотися. За втрачені можливості, за загублений м’яч, за програний простір. Зрештою – за фанатів.

РЕКЛАМА

У Кошице прозвучала фраза "ви можете злитися на мене, але не на хлопців". Насправді, тренер бере на себе забагато, коли захищає футболістів аж так. Якщо гравці не готові викладатися за прапор і футболку – то вони просто не гідні бути в таборі національної збірної, простий і зрозумілий рецепт. В останніх матчах ми бачили віддачу тільки від Трубіна, але голкіпер не може витягти матч самотужки, якщо в наші ворота залетить більше м’ячів, аніж у чужі.

РЕКЛАМА

Грузія приголомшена власним провалом. Але жевріє надією

Від заключного туру Ліги націй наші сьогоднішні суперники не очікують нічого позитивного. Вдома грузини не виграли жодного матчу, не забили, не реалізували пенальті та видали тільки одну нічию; саме проти жовто-синіх. А ще вони лишаються командою парадоксів: за лише 4 пропущених (в України більше), грузини так і не забили за весь турнір(хоч тут більше в нас). Команда втратила Кварацхелію: без нього в рази впала не тільки загальна вартість, а й продуктивність. І, як виявилося, без одного топ-футболіста ця збірна більше ні на що не здатна.

РЕКЛАМА

У медіа суцільна паніка. Напередодні гри журналісти пишуть, що Грузія наближається до критичної точки: від футболістів не видно тактики, ігрового малюнка та здатності хоча б точно вдарити в напрямку чужих воріт. Головний тренер Рамаз Сванадзе визнав, що команда перебуває в глибокій психологічній ямі після невдач і повної відсутності реалізації. Тому футболісти намагатимуться забити Україні (що, на жаль, цілком можливо). Футболісти теж кажуть про безальтернативність матчу. Їм потрібна виключно перемога, бо іншого шансу врятувати кампанію та уникнути стикових матчів не буде.

Коли дивитися матч?

Заключний поєдинок групового етапу Ліги націй Україна проведе проти Грузії сьогодні, 17-го листопада, у словацькому Кошице. Початок – о 21:45 за Києвом. Далі офіційні ігри збірної на 2026 рік завершаться і ми будемо чекати жеребкування груп відбору на наступний чемпіонат Європи.